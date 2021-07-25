5分鐘灌滿30萬噸雨水 鄭州車主棄車攀管逃出京廣隧道

河南鄭州京廣隧道內被清理出堆積如山的泡水車。（新華社）

河南暴雨 災情仍持續，截至24日，全省已有930.58萬人受災，因災死亡58人、失蹤5人。被淹沒的鄭州 京廣車行隧道到昨晚才全部抽乾積水，搜救人員從京廣北路隧道拖出260多輛泡水車，如積木般堆在隧道出口，截至昨晚確認已有4人罹難。

20日那場暴雨除造成鄭州地鐵5號線淹水外，京廣北路隧道5分鐘內也被30萬公噸雨水灌滿，京廣北路隧道被淹一度最高達16公尺，早前有部分網民稱大量汽車被淹在隧道內，死傷恐很慘重。但據鄭州市城市管理局相關負責人昨天表示，經全面排查鄭州京廣路三個隧道，僅在京廣北路隧道中發現4名遇難者。

該名負責人說，「我們專業的搶險隊員穿著潛水服都摸過了，有車的地方和車附近的周邊，全部摸排完了，四名遇難者，個別已確認身分，找到家屬」。

京廣路隧道被淹事故發生後，隧道的排水泵問題備受關注。澎湃新聞報導，京廣路隧道半年多前才剛大修，範圍包括排水設施；京廣北路、南路隧道各有兩座具備自動控制功能的排水泵站。但鄭州市曾改造京廣南路隧道雨水泵房，因每次大雨時，全體隧道人員都需要出動進泵房值守抽水，效果不好。

水漫隧道的逃生過程也紛紛曝光，一名車主跳進水中勸說其他被淹車主「車不要了！」、「保命要緊！」，挽救了幾十個家庭。另一名吳姓車主與連襟、司機三人車行駛到隧道最深處時，大水突然漫來，他們從車頂天窗爬出後跳入漆黑的深水中逃生，最終找到隧道頂部一根管子，抱著管子爬向出口才獲救，回頭一看腳下的車都已沉入深水不見。

另暴雨也讓考古大省河南面臨文物被淹的風險。觀察者網報導，鄭州商城遺址、龍門石窟、嵩山少林寺等地覆土發生坍塌，但經搶救，文物本體暫時安全。

河南省文物局局長田凱23日晚在朋友圈發文稱：「文物人太累了，我沒有辦法搶救所有的文物，我沒有辦法保障文物不受損。鄭州博物館館長張霆說，作為文物工作者，文物的安全比我們的生命重要，我淚流滿面……」道出了暴雨之下文物考古人的擔當與艱辛，感動萬千網民留言「謝謝你，守住歷史，辛苦了」。