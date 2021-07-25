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洪水淹沒河南新鄉 洩洪區居民困屋頂4日

中國新聞組／北京25日電
河南省新鄉市鳳泉區大塊鎮23日緊急轉移被洪水圍困的災民。（取自中新網）
河南省新鄉市鳳泉區大塊鎮23日緊急轉移被洪水圍困的災民。（取自中新網）

除了鄭州，河南省新鄉市目前情勢也告急。從7月17日8時到23日7時，新鄉市平均降雨量達到830毫米，最大降雨量更高達965.5毫米。共產主義渠出現洪水漫堤，湧入衛河，造成兩岸大片村莊、社區、農田、道路都遭慘洪水淹沒，積水最深處可達2公尺以上。截至23日15時，新鄉受災人口已經超過128.8萬人。

民間救援組織的橡皮艇進入新鄉鳳泉區下轄村莊，望眼所及，大量房屋都已被洪水淹沒，很多建築物一樓幾乎已經沒頂，所幸村民大部分已被疏散轉移至附近救助點。

21世紀經濟報導，新鄉和平路北段因於連夜暴雨，共渠河水持續高漲，約有千餘名居民受困於大橋左側的牧野區小朱莊，水位最深處可達6米。

獲救的鄭大姐表示，自己被困房頂已有四日之久，與外界完全失聯，每天只能幾人分食一個饅頭。在被問到獲救後去往何處，她表示想去衛輝的親戚家住一陣子，但她不知衛輝周邊居民早已於22日因緊急洩洪開始集中撤離，而令她受困四日的小朱莊村，由於地勢低窪，正是洩洪區之一。 

澎湃新聞報導，大水圍城，新鄉「龍子心特殊兒童學校」23日傳出因暴雨導致學校斷電斷水，40多名學生和十幾名老師緊急對外求助。「愛心風樂園養老院」23日也傳出求助訊息，該院有126名老人，院裡一些區域的積水已經達到60公分左右，而且水位還在持續上漲。

截至23日15時，新鄉市下轄的輝縣市、衛輝市等107個鄉鎮受災人口已經達到128.8萬人，緊急疏散11.4萬人，農作物受災面積超過12萬公頃。其中鶴壁市淇縣24日部署泄洪，17個村莊所有群眾撤離。

鄭州官方24日也公布，雨災至今有七名官員幹部在防汛期間遇難。

24日在河南新鄉市，民眾乘坐挖掘機通過新中大道一處涉水路段。（中新社）
24日在河南新鄉市，民眾乘坐挖掘機通過新中大道一處涉水路段。（中新社）
23日下午的空拍畫面可見，河南新鄉已經淪為一片水鄉澤國。（新華社）
23日下午的空拍畫面可見，河南新鄉已經淪為一片水鄉澤國。（新華社）

洪水 暴雨 鄭州

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