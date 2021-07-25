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每天喊救命 鄭州男水患困地下車庫4天3夜獲救

中國新聞組／北京25日電
救難人員將被困在地下車庫4天3夜的男子救出。（取材自北京青年報）
救難人員將被困在地下車庫4天3夜的男子救出。（取材自北京青年報）

鄭州暴雨成災，死傷難以估計，23日傳出有男子在地下停車場受困4天3夜，躲在屋頂的夾縫裡多次轉移，靠喝污水續命，最終被馳援的山東救援人員救出。

北京青年報報導，一名小區居民說，此前幾天裡，鄭州市連續遭遇強降雨，19日部分小區業主見雨勢較大，曾嘗試到地庫挪車，「我稍微早了一些，後面有些人想挪車時水勢已經很大了，就不敢再進去了。」該居民表示，地庫裡的積水一度幾乎將其灌滿。

23日被發現的獲救者是19日進入地下車庫試圖挪車時被困，直到23日下午3時許獲救，在地庫中經歷了4天3夜。在此之前，物業說可能有人員被困在地庫裡，山東淄博紅狼應急救援隊立即對地庫進行抽水，水位下降了大約1米之後，物業說聽到地庫裡疑似有人在呼救。

受困地下車庫的男子被救出時，身體非常虛弱，不能自己站立。（取材自北京青年報）
受困地下車庫的男子被救出時，身體非常虛弱，不能自己站立。（取材自北京青年報）

救援隊的兩名90後隊員游泳進入已經斷電而一片漆黑的地庫尋找被困者，發現被困者趴在車庫頂部的一處管道上，被困者因為長時間受困，身體非常虛弱，需要人扶著才能離開。現場視頻顯示，被困者脫險後，現場很多人發出了歡呼聲。隨後被困男子被送往醫院接受治療。

被困男子的妻子朱女士表示，丈夫生還後告訴她，他在挪車時積水彷彿激流一般忽然湧入地下車庫，將他困在地庫裡。「他跟我說，為了求生，他在這4天3夜裡先後在屋頂的夾縫裡多次轉移，尋找能夠聽到外面聲音的位置，每天都在這種地方呼喊救命。」

來源：YouTube

由於在黑暗的管道上不斷移動，被困者全身多處受傷，「醫生檢查後，確認他的身體機能嚴重受損。」朱女士說，雖然丈夫身體狀況極差，但能夠在這種情況下撿回一條命，仍讓她感到慶幸。「他說在地庫裡因為缺氧，曾經昏過去幾次，餓了渴了就喝下面的積水，這些積水也給他的身體造成了傷害。」

鄭州 北京 暴雨

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