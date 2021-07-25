母愛偉大！鄭州被埋獲救女嬰 母遇難雙手仍托舉

洪災讓張誠（化名）、張誠的堂哥、姐夫都失去了家人。（取材自極目新聞）

鄭州 特大暴雨 引發的泥石流，造成滎陽市崔廟鎮王宗店村一名4個月女嬰埋在坍塌房子下27小時，在21日獲救，孩子母親則不幸遇難，至死都保持著托舉孩子的姿勢。

極目新聞報導，女嬰的父親張誠（化名）對於女兒重回懷抱萬分激動、悲傷失去愛妻；房屋倒塌後，他曾從廢墟中救出6歲侄女，等到救援人員到來幫忙送醫，可惜孩子在11小時後不幸去世。

7月20日下午2點左右，外面下著雨，張誠坐在自家院子裡，妻子和兩個孩子則在一樓的客廳。「一個是我四個月大的女兒，一個是我侄女，也就是叔叔的孫女，才6歲。」

來源：YouTube

突然轟隆一聲，西邊的房子塌了，垮塌的牆面把200多斤的他瞬間推至樓梯間裡面。張誠的妻子、女兒、侄女全都被壓在了倒塌的房子下。在外面還能聽到女兒的哭聲，但不知道她們在哪兒，他無法向外求助，只能自救。

一個小時後，張誠發現了困在屋下的侄女。刨開壓在侄女身上的重物，他抱起侄女，發現她的腿受傷了，骨頭露在外面，她都沒有哭。直到21日凌晨，張誠終於等到救援隊，在送醫途中，6歲的侄女不幸離世了。距她被張誠從廢墟中救起，已經超過11小時。

21日下午4時許，救援人員終於救出了張誠4個月的女兒，張誠妻子的直到22日才被找到，但已經遇難。張誠的姐夫陳華（化名）目睹了搜救妹妹的全過程說，「她的拳頭緊緊捏著，雙手還是托舉的姿勢，與發現孩子的位置隔得不遠，一米不到。」