鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

河南鄭州 遭遇千年一遇的罕見大暴雨 ，一家菸酒店店裡的名酒被暴雨沖入河中，撈回部分後卻遭現場群眾哄搶，老闆娘在一旁崩潰大哭，「求求你們別再拿了」，跪求路人歸還。

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據法制晚報報導，根據曝光的視頻顯示，一家菸酒店門口圍著很多人，地上還放著幾個裝滿酒瓶的大袋子。一名白衣女子跪在地上磕頭作揖，看起來焦急又無助，嘴裡還不停地念叨著：「各位行行好，別再拿了……求求你們了。」

目擊者張先生稱：「當時路過管城回族區南四環附近一家菸酒店時，看到店門口擠滿了人，地上還放著很多裝著酒的袋子，我問了一下才知道，原來是因為暴雨的影響，導致店裡很多名菸名酒都被大水沖走了。」報導指出，張先生表示，他看到很多路人一個在下面撿，一個在上面拿，不少人撿完都拿跑了。

鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖） 路人哄嗆鄭州一菸酒店的名酒。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

報導說，視頻中老闆娘情緒崩潰，無奈地跪在地上苦苦哀求著眾人，希望大家把搶走的酒留下。張先生表示：「我看到好幾個人拿著酒，笑吟吟地提著一袋子就跑了。」

老闆娘的舉動讓人十分心疼，現場有路人看不下去便上前阻攔並將其扶起，大多數人看到其痛苦的表情都覺得很可憐，便主動上前將撿到的酒歸還，只有少部分人依舊不為所動。

網民批評搶名酒者群眾「趁火打劫」，老闆娘的崩潰之情可想而知。都說一場災難就是一場人性的考驗；在災難面前，有些人將人性的醜陋展現得淋漓盡致。