鄭州男子拍車窗勸逃命 20分鐘後洪水滅頂 網封城市英雄

鄭州男子在暴雨中拍車窗救人。（視頻截圖）

河南暴雨 災情慘重，鄭州京廣北路隧道是積水最嚴重的地點之一，僅3分鐘水淹至車胎位置，但許多駕駛仍坐在車內觀望；一名男子察覺情況不對急忙下車，水在片刻之內就漫過了腰，他沿路拍窗示警，沒想到20分鐘過後，車輛已全被大水淹沒，視頻曝光後，網封他「城市英雄」。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，這名「拍窗救人」的男子名叫侯文超，由於他經歷過2012年北京 721大水災，巨大水壓可能讓車門打不開，導致錯過自救時間，被困車內導致身亡。由於許多不肯棄車，他只能一個個地拍車門叫他們下來，「往前走！往前走！不要猶豫，趕緊下來」。

有的車主無法理解侯文超，但也有車主立馬下來加入侯文超拍窗行列。報導指出，就在侯文超和其他路人齊心協力，將老人、婦孺合力救助出來，等眾人都轉移到高架橋上後，回頭望去，車輛已全被大水淹沒，此時距離侯文超下車僅過了20分鐘。

有網友在分享侯文超救人的影片時表示，「世界上哪有揮動翅膀的天使，只有拍他車門的侯哥。」侯文超低調表示，他受訪想讓更多人知道要有危機意識，當發生類似情況時，一定要在第一時間逃生，不要猶豫。