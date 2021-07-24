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中風後仍遭監控 百大公知李悔之服毒身亡

中國新聞組／北京24日電

在胡溫時代曾被評為「中國百大公共知識分子」的廣東惠州時評人李悔之，23日因服毒去世，享年62歲。李悔之因多次發表批評中國政府的文章而遭受監控，去年中風之後，他仍然遭受維穩，無力反黨的他在遺書中寫下「自絕於黨和人民」。

自由亞洲電台報導，李悔之的死訊在23日早上傳出。消息透露，他22日服下劇毒的農藥。家人發現後，把他送到惠州一家醫院，抵達時已失去意識，要靠呼吸機維持生命。

又名李立群的李悔之在胡溫主政時代，曾被評為「全國百大公共知識分子」以及「影響中國百大名博主」。他在遺書中提到，習近平上台後言論空間不斷縮小，到了2019年中共十九大，自己更被列為「部級」維穩對象，電話受監控，每當到外地也要向國保部門交待。

去年3月，李悔之患上腦溢血，自此行動不便。

作家黎學文表示，李悔之中風之後要坐輪椅，癱瘓的狀態，遭受了非常大的疾病的折磨。右手基本上是癱瘓的狀態，已不能正常寫作。但是他很快學會了用左手來敲打鍵盤寫文章。

黎學文描述，李悔之把遺書發到網上後，手機就關機了。他在遺書寫到，中風後成了殘疾人，但是他依然被維穩，七一前兩次被打招呼。遺書中他說，他已經無力反黨。儘管如此，但當局是有力維穩。黎學文認為他應該是絕望了。

人生最後一封公開信裡，李悔之形容自己一直立足於建設性批評。尤其去年中風後，自己再也沒有發表過任何批評性意見。惠州異議人士葉曉崢也認為，好友極少發表激進言論，而且都是基於國家著想。

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