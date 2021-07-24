河南鄭州京廣路隧道倖存者：車上都有人 一家一家的

23日上午，鄭州京廣北路隧道內水位已明顯下降。（取材自羊城晚報）

隨著抽水工作逐漸完成及多位目擊者現身，輿論聚焦遭大水淹沒的鄭州 京廣北路隧道，實際災情似乎愈見清晰。據報導，約4公里長的京廣隧道在5分鐘內被30萬噸水灌入，兩、三百輛車瞬間滅頂，有目擊者稱，隧道裡堆疊成山的不少車上都有人，而且「都是一家一家的」，救難人員還從車裡抬出一個七、八歲的男孩屍體，但都尚未獲官方證實。

來源：聯合新聞網

上海第一財經指出，位於市中心的京廣北路隧道，途徑鄭州火車站等人流、車流密集區域。因此這條長約兩公里的隧道，即便是在非雨水季節，也經常出現塞車現象。現代快報報導，20日當日下午5時前後，有目擊者稱，事發時因正逢大暴雨 ，隧道內還出現車輛擁堵，所以被困在裡面的車子很多。

新京報報導，兩名15歲男子當天下午4時許騎著電動車 進入隧道後，曾打電話告訴朋友電動車被水沖走，兩人受困在隧道內後就失聯。

極目新聞報導，一名家住隧道南出口旁的張女士（化姓）稱，事發時她看到隧道裡外有很多車，停在隧道兩邊輔路上的車都被淹了，搜救人員後來還從一輛黃色的車裡，抬出一個七、八歲的男孩。

另據報導，有當地民眾拍下當時現場的視頻稱車上都有人，而且「都是一家一家的」，並指淤泥讓抽水變得困難，「裡頭車全部都悶進去了」，現場景象慘不忍睹。

23日仍有多位失聯者家屬在網上發布尋找在京廣路隧道失聯的親人或好友的信息。儘管網路傳言甚多，但官方迄今仍未公布具體傷亡情況。