河南水災後鄭州隧道拖出200車 官方：2死

上百輛汽車埋在水裡。(新華社)

河南 暴雨已造成56人死亡，5人失蹤，除鄭州地鐵 嚴重傷亡，京廣車行隧道也被淹沒，大批解放軍部隊已趕到現場全面接管清理工作。經過三天抽水搜救，截至昨天上午，已從隧道內拖出200多輛涉水車，並有遺體拉出，官方宣稱兩人被淹死。

目擊者稱，事發時大量洪水迅速灌進隧道，一些車輛浮起來但沒見車裡的人下車逃離，救難人員不排除隧道內有更多人遇難。

由於雨勢未歇，各地多個水庫蓄水告急，並出現壩體管涌險情，已緊急洩洪。河南省應急管理廳表示，16日以來河南遭遇到強降雨，已造成全省133個縣（市、區）757.9萬人受災。鄭州下轄的滎陽市等個別鄉鎮則是受災嚴重，仍有群眾失聯。

此次鄭州暴雨，京廣隧道是積水最為嚴重的地方之一，當時通行的車輛全被淹沒，官方稱已有兩人罹難，但京廣北路隧道主線全長1.8公里，三個隧道總長逾四公里，網民認為，真實的罹難者人數還會更多。澎湃新聞報導，昨晚8時，官方人士表示，已有遺體被拉出，連同之前拉出來的人，公安機關會通過DNA確定身分並會一一聯繫家屬。預計未來24小時內，隧道內會被清理乾淨。

新京報引述現場排水工作人員表示，隧道內積水最深時達13米。昨天下午6時，京廣北路隧道南口的積水已抽出，露出入口；北口仍在工作。京廣南路隧道內部仍有積水。經過三天抽水，已拖出200多輛涉水車，「不到300輛」，有部分經初步檢查，車內無人。

據鄭州市城管局黨委副書記李平表示，隧道內水面下降到1.2米至1.5米時，目測隧道內已沒有被困車輛。但隧道內是否還有被困人員，「現在還不敢說一定沒有」。李平說，大量淤泥堵塞排水管道，隧道底部淤泥沉積，加上涉水車輛堆疊，增加了救援難度。

事發時開車行經隧道的楊田幀說，20日下午5時左右他進入隧道時，路邊還沒積水，沒多久就見水流從出口回灌隧道，短短十幾分鐘，水從汽車底盤往上冒，但前面的車已經不動，他開不出去，就決定下車逃離。此時，前面一輛已經浮在水面，車裡的人還沒下車逃離，他猛拍其車窗喊他們下車快走。據他了解，隧道內大部分車主有下車。

另地鐵五號線九名遇難者昨天確定身分，都是女性。澎湃新聞引述遇難者家屬表示，其中在鄭州一家藥店工作的27歲張挽月，結婚才兩、三年，孩子才兩歲，當天她和丈夫一起搭地鐵回家，兩個人沖散了，張挽月不幸罹難。28歲的張玉是鄭州一家教育集團的職員，她給家裡發視頻時，水才剛到腳部，過半個小時後漫過了胸部，家人後來再打通電話時，張玉已遇難。