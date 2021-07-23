當洪患沖垮「互聯網」：鄭州重新摸索「原始生活」

一場洪災之後，斷水斷電斷網的鄭州發生什麼事？ （Getty Images）

「停水、停電、斷網——當失去互聯網，我們該怎麼辦？」自鄭州 暴雨釀災至今已經將近5日，目前仍然有多區處於停水、停電、斷網的狀態。除了民生用水嚴重匱乏，在沒有電力與網路不穩定的狀態下，人們不只無法與親人保持聯繫、取得消息要依靠社區擴音器與收音機、在習慣以支付寶 進行日常交易的當地，甚至連買東西都必須「退回」依賴現金的紙幣時代。

「#當一座都市忽然失去了互聯網」遂成為此刻微博上的熱門標籤。聯絡、叫車、購物、買飯，過去能夠依靠手機 輕鬆解決的生活雜務，此刻卻成了許多人的日常難題。

（路透）

沒了網路 手足無措面對失序

在被廣為轉傳的一篇微信文章「災後鄭州：當一座都市忽然不能上網和用支付寶」中，作者杜強就描繪了在已經習慣網路作為都市生活必備品的中國，當面臨災難斷網後，人們面對一座失序城市的手足無措──

買了菜卻付不出現金來的男子，只得掏掏腰包摸出幾支香菸給超市老闆作為交換，彷彿身處戰後的黑市；許多人乾站一排共享單車旁，卻因為掃不到碼而只能絕望地搜索能否看到一台壞鎖的共享單車；又或者，當計程車司機被眾人圍繞問著「你說多少錢就多少錢，不跳表。」但司機卻也只能搖搖頭說：「你有現金嗎？微信支付寶刷不了。」

（路透）

在斷了網的鄭州，過往便利的「智慧都市」，一夕之間成了無人能夠生存的科技荒漠，每個人都只得回到沒有網路的時代，重新摸索出生活的方式。

「在一家羊湯館，老板告訴我，現在訂不了外賣。「不是美團（外賣）停了，我們自己手動關掉的。就是一個單子40分鐘了沒有騎手接單，然後客人就退，餐早就做好了，損失我們還是得自己承擔。乾脆關了。」

絕望處境 感受人們溫暖聯繫

然而在這樣的絕望處境中，也有網友表示，感受到了災難之際人與人的溫暖聯繫：

「被困了一天，沒水沒電沒一點信號，自己也沒什麼吃的。我就淌著要到腰的雨水下了樓。想去便利店買點吃的，結果發現了更嚴重的問題，自己身上一點現金也沒有、手機完全沒有信號，但還是冒著雨去了。結果到了唯一開門的一家便利店，幾乎大部分的吃的都被搶空了。我十分不好意思的找老闆說沒有錢、手機也不能付賬、能不能讓我先拿點東西。老闆是一個看起來很和善的大叔。一口流利的河南話對我說『妞，沒事你吃吧。看看想吃哪個想喝哪個，錢沒事。』我說，『我給你留我的電話，等有網了我就轉給你。』」

如同〈災後鄭州〉一文所寫，淹水的鄭州在此刻成了大型災難的最前端試驗場，人們在失去秩序的智慧都市裡，沒有網際網路、沒有支付寶、沒有紅綠燈、只能再次依靠人與人的關係，試圖從手足無措的困境中，繼續維持日常生活該有的模樣。

（路透）

「全城斷網停電，一瞬間癱瘓了。」當斷網與斷電將人們與外界隔離，幸運者或許還能躲在自家社區裡依靠社群互助救援，甚者會因為斷掉聯繫而影響救援行動。其中，網路影片就顯示當消防員在夜晚划著小船搜救時，樓層上方即有民眾拿起手電筒為他們照亮前行的路。

目前，鄭州官方表示已經努力搶修中，部分社區已陸續恢復供電，但仍有受影響社區已經斷電四天仍未恢復。讓搶修工作難以進行的其中原因也在於，部分地區的供電已經被淹沒，且為防觸電和短路，許多供電的線路也必須停運，因此官方也難以預估何時可以全面恢復供電。

斷水斷電 醫院面臨更大危機

為此，網友們在微博上以「#鄭州供電」分享斷電斷水斷網的複雜心情，「只有我們，還在過沒水沒電的野人生活，啥也洗不了，天天還要爬高樓，都瘦了一圈。」部分住在高樓的網友也抱怨供水供電的熱線難以接通，這讓家中有老人的家庭十分不便。

然而相比起居住社區，斷電對擁有重症病患者的醫院而言，帶來的危機更大。20晚，暴雨突襲讓號稱「亞洲規模最大」的鄭州大學第一附屬醫院淹水，導致全院停電，不僅電梯停止運作，備用電源也無法使用，即幾十台手術被迫中斷、600多名重症病患者失去設備支持。根據「優醫邁」與「新浪新聞」整理，院方當時積極協調對外運轉重症病患，醫護人員需要合力將病患從13層抬下樓。

此外，醫護人員也以人力代替機器的方式——呼吸機無法運作後，醫護人員利用簡易的呼吸氣囊，透過擠壓皮球將空氣送入患者肺部——應急，每一名病患需要兩位醫護人員輪番上陣，重症醫療水平像是嚴重倒退回「解放前」。所幸，醫院已在22日晚上恢復供水供電，但關鍵也在於院方需要重新審視後續的災難應急狀況，以及增加相關設施的抗災性等。

（路透）

斷水斷電又斷網，會是什麼樣的生活？在這場號稱「千年一遇」的大洪災下，鄭州給出了現實的答案，網友們感嘆鄭州成了前所未有的試驗場——回到紙幣時代、依靠收音機接受訊息、沒有外賣外送等服務——瞬間只能退回到原始生活。例如，如上所述，微博上「#當一座都市忽然失去了互聯網」的熱門標籤上就有人這麼提問：看洪災後的鄭州，又會給我們帶來怎樣的思考？