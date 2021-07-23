廣東珠海隧道透水事故 14名受困工人全罹難

廣東省珠海市石景山隧道施工段透水事故，14名受困者證實全數罹難。（中新社）

廣東省珠海市石景山施工隧道15日3時30分左右發生透水事故，導致14名施工人員被困，經連日搜救，救援人員22日在事故現場發現最後一遇難者。至此，14名被困人員已全部尋獲並確認全數不幸罹難。

央視新聞報導，事故現場救援指揮部向不幸遇難者表達哀悼，並向遇難者家屬表示深切慰問。救援指揮部稱，將繼續做好家屬安撫等善後工作，並全力協助廣東省事故調查組開展事故原因調查。

中國 新聞網報導，珠海市興業快線(南段)一標段，是城市快速路。其中，石景山隧道段1.78公里，隧道段採用礦山法施工，雙洞六車道，匝道為雙車道。

由於興業快線項目石景山隧道施工作業面位於吉大水庫下方，受隧道施工和透水事故影響，事故區水文地質條件變得更加複雜，給救援工作帶來了不少的難度。

救援隊伍兵分兩路，一方面查找隧道上方透水點並對透水點進行圍堰封堵，另一方面組織移動排水泵車對隧道內積水進行抽排。在石景山隧道內整體水位下降之後，現場救援指揮部派出專業潛水隊伍，全力開展水下搜救，19日發現兩名被困人員，已無生命體徵。截至21日時，救援人員在事故現場共發現並確認13名遇難者。22日再發現最後一名遇難者。