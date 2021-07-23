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河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

暴雨夜住一晚200→2888元 酒店亂漲價罰50萬

中國新聞組／北京23日電
鄭州高鐵站希岸酒店因漲價到2888元，被鄭州市場監管局罰50萬元。（取材自36氪）
鄭州高鐵站希岸酒店因漲價到2888元，被鄭州市場監管局罰50萬元。（取材自36氪）

河南鄭州高鐵站希岸酒店趁暴雨哄抬價格，住房二、三百元直接漲價到2888元，引發關注。正觀新聞報導，鄭州市場監管局執法稽查支隊快速立案調查，鑑於酒店主動道歉，給予鄭州希岸酒店高鐵站店（河南德悅軒酒店管理有限公司）50萬元人民幣(約7.7萬美元)處罰。

來源：YouTube

鄭州近日暴雨，鄭州希岸酒店高鐵站店被指藉機漲價；據中新經緯報導，因雨滯留在鄭州的網友發文稱，「我昨天是2000(元)一晚買的大床，房間連電都沒有，也沒有窗戶。」極目新聞報導則指出，希岸酒店大幅度漲價，入住房客按每間1500元、1688元、2888元等價格結算，超過平時價格的3-5倍；引發不滿，希岸酒店管理(廣州)有限公司官方微博在22日凌晨3時許發布致歉聲明。

聲明中稱，「對於7月20日，經過對希岸酒店鄭州高鐵東站店的全面調查，此次事件是由於品牌總部在發出不得漲價、能接盡接的規定後，該加盟店不遵守有關規定所導致。在此我們向所有客人及愛戴希岸品牌的粉絲表示最真誠的歉意，同時積極配合相關部門監督及檢查，承擔相應責任。」

鄭州 河南 暴雨

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