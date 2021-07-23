女大生河南暴雨夜創救命文檔 助受困者脫險

「救命文檔」創建者，上海財經大學金融學院2017級本科生李睿。（取材自澎湃新聞）

河南 暴雨牽動人心，19日晚，一份名為「待救援人員信息」的特殊在線互助文檔，在微信 朋友圈裡廣泛傳播，並且在眾人的不斷努力下，不斷更新增加有效信息。截至到22日晚7時，文檔瀏覽量近650萬，幾十名志願者仍自發在「雲端」接力編輯，和時間賽跑，寫下了一個「眾人拾柴火焰高」的感人故事。

香港文匯報報導，文檔創建者Manto是就讀於上海財經大學金融學院2021級的河南籍學生李睿，「這次家鄉災難給我的就業啟示，要做一個能對社會有貢獻有價值的人。」19日晚上，Manto在微博上看到了各種受困群眾的求救信息，內心焦急萬分的她，當即發了一條要收集整理各類救援資訊的朋友圈信息。這條朋友圈信息得到了迅速響應，從最初的32人，陸續吸納了更多的志願者加入。

為了讓每一個求助的信息被看到，Manto和小夥伴開啟了一場在線救助大接力。在文檔創建的第一個24個小時裡，志願者們先建立了待救援信息統計表，後續新增實時求助信息群並篩選並建立了一個32人「信息收集統計群」、兩個「待救援信息整理群」、兩個「線下救援匹配群」、兩個「專業救援群」。經過擴散，現已增加了很多個自發組成的志願者信息群。

隨著越來越多的志願者加入，大家集思廣益，不斷擴大文檔的信息和功能，按緊急程度標注優先級，官方救援隊信息、民間救援隊信息、線上問診信息，都被陸續創建和補充進來、互助信息快速反饋通道也被加入。

每一次信息的更新，都令到Manto和志願者們深受鼓舞。第三個小時出現了第一個脫離險境的家庭，一個大人兩個小孩更新了備註稱已經順利坐上車回家。之後是一位發高燒的女生、一個84歲的老人被成功救援；被困在車裡一天沒喝水喝奶的小寶寶得到了救助；一位被困幾小時待產的孕婦被送到了醫院。

救援仍在繼續，越來越多的求救信息被劃掉，也有許多人沒得到及時救助。「看到有兩個獨居老人受困，其中一位處在失蹤狀態，弱勢群體缺乏保障，也沒能了解到老人的後續情況，至今還是很難受。」Manto說。

一位鄭州 的朋友特意躲到表格的最下面，寫了一段因為工作而喪氣的話。而網友們自發用粉色的「加油」把他團團圍住，給與失落人鼓勵和信心。在文檔的留言板界面裡，還有來自各地的網友留下的祝福語。

22日晚6時，在文檔創建近70個小時後，這份救援信息在線收集表格，已變成一個「多用途」的民間抗洪資源對接平台，涵蓋了鄭州緊急求救地圖、避險地點等十餘個界面，同時在線人數高達千人。