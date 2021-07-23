鄭州災情中脫困後折返地鐵 新手醫師跪地施救6小時

跪在地上的于逸飛。（取材自微博）

20日受暴雨天氣影響，河南鄭州 地鐵5號線發生水災，大批乘客被困車廂內，其中多人出現身體不適等症狀。緊要關頭，一名已經脫困的醫師返回現場救人，他跪在地上做了六個小時的心肺復甦，一共救助十幾人。據了解，救人的醫師是鄭州人民醫院的試用員工于逸飛，院方在得知事件後決定豁免其試用期，直接錄用。

來源：YouTube

據醫藥衛生報報導，20日下午5時許，于逸飛在鄭州人民醫院進行第一天的培訓之後，搭乘地鐵5號線回家。期間，行駛中的列車緊急停車，積水逐漸湧入車廂，有大批乘客受困。在地鐵工作人員的疏散下，于逸飛幸運地成為了第一批從車廂中脫困的人，但隨著水位的上漲，有不少人在逃生時被困在水中。

已經跑到地鐵站 地面層的于逸飛，忽然聽到有人大喊「有沒有醫師」，危急時刻他決定返回救人。而當他穿著白袍再次出現在事發樓層時，發現因水勢較大，被救出的人的情況不樂觀。於是，于逸飛開始跪在地上為他們進行心肺復甦（簡稱CPR）和人工呼吸等急救措施，為了爭取救治更多的人，于逸飛還將基本動作要領示範給旁邊的年輕人。

一名同為醫師的受困人員在剛剛被救起時為休克狀態，經過于逸飛的救助，該名醫師順利甦醒，並在恢復體力後，加入了救治的行列。當急救人員趕到現場時，于逸飛等人已在現場救助了十幾個人。

從下午6時至夜晚12時，于逸飛在進行六個小時的緊急救人後離開現場。因長時間跪在冰冷的地面，第二天，于逸飛的手臂痛到無法抬起，膝蓋也嚴重受傷。回想起在地鐵內的情形時，于逸飛覺得害怕但也值得，他在社交媒體中這樣寫道，「包裡有今天醫院新發的白大褂，披上，逆行。心肺復甦耗盡了所有體力，癱坐在地上無法站起。我也算是死過一次的人了。」

據了解，于逸飛今年3月畢業於英國倫敦大學，獲骨科脊椎專業的碩士學位。在找工作期間，通過了鄭州人民醫院的面試、筆試，進入了試用期階段。在得知于逸飛逆行救人的事件之後，鄭州人民醫院22日決定，豁免于逸飛的試用期，予以直接錄用。