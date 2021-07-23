我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧開幕／難民隊第2順位進場 盼喚起對議題關注

抗Delta 已接種疫苗者再戴口罩？白宮官員爆激辯

鄭州災情中脫困後折返地鐵 新手醫師跪地施救6小時

中國新聞組／北京23日電
跪在地上的于逸飛。（取材自微博）
跪在地上的于逸飛。（取材自微博）

20日受暴雨天氣影響，河南鄭州地鐵5號線發生水災，大批乘客被困車廂內，其中多人出現身體不適等症狀。緊要關頭，一名已經脫困的醫師返回現場救人，他跪在地上做了六個小時的心肺復甦，一共救助十幾人。據了解，救人的醫師是鄭州人民醫院的試用員工于逸飛，院方在得知事件後決定豁免其試用期，直接錄用。

來源：YouTube

據醫藥衛生報報導，20日下午5時許，于逸飛在鄭州人民醫院進行第一天的培訓之後，搭乘地鐵5號線回家。期間，行駛中的列車緊急停車，積水逐漸湧入車廂，有大批乘客受困。在地鐵工作人員的疏散下，于逸飛幸運地成為了第一批從車廂中脫困的人，但隨著水位的上漲，有不少人在逃生時被困在水中。

已經跑到地鐵站地面層的于逸飛，忽然聽到有人大喊「有沒有醫師」，危急時刻他決定返回救人。而當他穿著白袍再次出現在事發樓層時，發現因水勢較大，被救出的人的情況不樂觀。於是，于逸飛開始跪在地上為他們進行心肺復甦（簡稱CPR）和人工呼吸等急救措施，為了爭取救治更多的人，于逸飛還將基本動作要領示範給旁邊的年輕人。

一名同為醫師的受困人員在剛剛被救起時為休克狀態，經過于逸飛的救助，該名醫師順利甦醒，並在恢復體力後，加入了救治的行列。當急救人員趕到現場時，于逸飛等人已在現場救助了十幾個人。

從下午6時至夜晚12時，于逸飛在進行六個小時的緊急救人後離開現場。因長時間跪在冰冷的地面，第二天，于逸飛的手臂痛到無法抬起，膝蓋也嚴重受傷。回想起在地鐵內的情形時，于逸飛覺得害怕但也值得，他在社交媒體中這樣寫道，「包裡有今天醫院新發的白大褂，披上，逆行。心肺復甦耗盡了所有體力，癱坐在地上無法站起。我也算是死過一次的人了。」

據了解，于逸飛今年3月畢業於英國倫敦大學，獲骨科脊椎專業的碩士學位。在找工作期間，通過了鄭州人民醫院的面試、筆試，進入了試用期階段。在得知于逸飛逆行救人的事件之後，鄭州人民醫院22日決定，豁免于逸飛的試用期，予以直接錄用。

鄭州地鐵20日發生嚴重水災，一名正處於試用期的醫生脫困後返回現場救人。（取材自微...
鄭州地鐵20日發生嚴重水災，一名正處於試用期的醫生脫困後返回現場救人。（取材自微博）

地鐵站 鄭州 河南

上一則

「數據已展示過」 中強硬拒絕世衛二度溯源調查

延伸閱讀

受害緬甸婦仍昏迷 追緝地鐵搶嫌 熱心華人懸賞1萬元

受害緬甸婦仍昏迷 追緝地鐵搶嫌 熱心華人懸賞1萬元
210公路局部關閉55小時 洛C綫地鐵周末停運

210公路局部關閉55小時 洛C綫地鐵周末停運

鄭州水災千年一遇 逃責任挫傷民心

鄭州水災千年一遇 逃責任挫傷民心
鄭州車行隧道嚴重淹水 傳數百輛車「沒頂」仍受困其中

鄭州車行隧道嚴重淹水 傳數百輛車「沒頂」仍受困其中

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼