河南洪災 緊急撤離逾37萬人 「是天災還是人禍？」

暴雨重創河南鞏義市，部分道路和橋梁遭洪水沖垮。圖為民眾站在垮橋旁邊。（Getty Images）

中國河南省暴雨 持續傳出災情，據河南省應急管理廳發布，洪災已逾300萬人受災，33死、8失蹤；經濟損失達12.2億元人民幣。鄰近鄭州 的鞏義市災情嚴重，部分村鎮斷電、斷網、斷水逾24小時，官方急派「翼龍」無人機前往救援，暫時恢復通訊。

暴雨發生以來，河南省已緊急撤離逾37萬人。災情嚴重的鄭州市，昨天雨勢趨緩，市區交通陸續恢復中，但河南省其它地區昨仍出現暴雨，新鄉、安陽等城市再次遭遇極端暴雨侵襲，城區被水淹沒，電力和通信中斷。

河南省氣象台昨凌晨繼續對新鄉、安陽、鶴壁、焦作四城市，發布最高級的暴雨紅色預警。

新鄉市受災人口逾47萬人，該市從17日8時到22日6時，持續暴雨，最大降水量達907毫米。過去幾天，新鄉市最大小時雨量近150毫米，多項降雨數值與鄭州市相當。

在緊鄰太行山的輝縣，情況更加危急。突如其來的洪水將大量汽車沖走，當地三座大橋被沖垮。部分村鎮的水深已超過一人高，很多村民只能在房頂避難。

此外，鞏義市米河鎮一些村莊斷電、斷網、斷水超過24小時。據觀察者網報導，翼龍-2H應急救災型無人機21日從貴州機場起飛，傍晚進入米河鎮通訊中斷區，執行應急通訊保障任務。

面對災情，許多網友自發在社交媒體建立了互助群，向受災人員提供幫助，加快救援工作。一些城市的供電設備被淹沒導致漏電或爆炸，有網友分享危險路段的信息，呼籲其他人繞行。在多列火車因洪水被困後，有網友將每列火車的車號和乘客所需資源匯總在一起。

鄭州災情最巨的地鐵淹水事故，致12人死，鄭州地鐵目前仍停運中，正進行搶險除險和運營恢復工作。

針對鄭州地鐵慘劇，大陸南方周末記者褚朝新在微信號發文，質疑鄭州氣象局已連續發布五次暴雨紅色預警，地鐵站 卻遲遲不關閉，傷亡如此嚴重，「到底是人禍還是天災？」

據南方周末報導，鄭州地鐵公司安全部門主任稱，為了讓市民在下班高峰期安全回家，才一直試圖延長地鐵的運營時間。他並坦言，是否停運由地鐵公司的運營分公司決定，但也要上報市交通運輸委員會和應急管理局。