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人牆救溺、清汙排水…鄭州人挺身而出

中國新聞組／北京22日電
這群被雨水淋濕的孩子向駕駛揮手示意前面淹水。（視頻截圖）
這群被雨水淋濕的孩子向駕駛揮手示意前面淹水。（視頻截圖）

河南省近日遭遇極端強降雨，中西部、西北部地區出現成片大暴雨，持續強降雨導致鄭州部分街道積水嚴重，無數市民的日常生活受到影響。

南風窗報導，在這次暴雨之中，人們記錄了許多感人的鏡頭。有的人能在那些偶然的危急時刻捨命相救，有的人為他人生命安全考慮，化身風雨裡最生動的「安全警示」。

女子被洪水沖遠，男子將她從洪水裡救出。（視頻截圖）
女子被洪水沖遠，男子將她從洪水裡救出。（視頻截圖）

網友「鄭州北」發布的一段沒有字幕配音的視頻感動全網。在視頻裡，一位行人被急流捲走，情勢危急，這時，有多人冒著生命危險從四面八方趕來。有人從街邊走出來一直奔跑著試圖救人，有人從公交車上下來毫不猶豫地走向道路中間救人。

右上方行人被急流捲走。有多人冒著生命危險從四面八方趕來救人。（視頻截圖）
右上方行人被急流捲走。有多人冒著生命危險從四面八方趕來救人。（視頻截圖）

「感謝這樣挺身而出的英雄，你們是新時代最可愛的人！」網友「鄭州北」說，「鄭州這次暴雨更體現出我們普通人面對危險時奮不顧身挺身而出的英雄精神。」

另一處，一群孩子擔心路過車輛被淹而冒雨攔車，提醒司機繞行。「前面被淹了！不要過！」這群被雨水淋濕的孩子揮手示意，還幫忙推車。

「我爸的車以前被淹過一次，要是有人打招呼也不會發生這種悲劇，所以我就想避免這種悲劇。」12歲的東城區實驗學校學生王博涵摸著淋濕的頭髮，說著再簡單不過的初衷。

鄭州隴海中路七名男子排成人牆，讓被困女子拉著繩子走過來。（視頻截圖）
鄭州隴海中路七名男子排成人牆，讓被困女子拉著繩子走過來。（視頻截圖）

此外，鄭州多街道水流成河，有一位女子受困在凶猛的洪水中，無法穿過水流走到安全區域。此時，周圍七名男子排成人牆，讓被困女子拉著繩子走過來。但女子被洪水沖得根本站不穩腳，眾人幫忙將女子從洪水裡救出。其中一個救援的人還因為累到虛脫而倒坐在洪水中，再被眾人拉起。這些人，被網友們讚道：「這才是真正的男人，無名的英雄。」

一位大爺將傘放在路邊，冒雨蹲在路邊清理井蓋上的雜物。（視頻截圖）
一位大爺將傘放在路邊，冒雨蹲在路邊清理井蓋上的雜物。（視頻截圖）

有網友20日用鏡頭記錄了一個雨中最帥的背影。因為暴雨導致路面積水嚴重，一位大爺將傘放在路邊，冒雨蹲在路邊清理井蓋上的雜物，等到積水都排完後才離開。

他小小的舉動感動了無數網友：「平凡人做不平凡的事」、「這位大爺是最可愛的人」。

鄭州 洪水 暴雨

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