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疑拍片踩空 塔吊網紅「死亡直播」 家屬：下班出意外

中國新聞組╱北京22日電
「最美塔吊小妹」23歲的小邱妹，疑拍片踩空從高處墜落身亡。(視頻截圖)
「最美塔吊小妹」23歲的小邱妹，疑拍片踩空從高處墜落身亡。(視頻截圖)

中國江西衢州日前發生一宗網紅意外墜亡的憾事，這名女工「小邱妹」身為抖音網紅，疑似利用手機拍攝短片時不小心踩空，從塔式起重機從上往下墜身亡。有工友表示，事發時剛好是下班時間。

香港01報導，網路上瘋傳一段疑似為小邱妹從塔式起重機墜下時，手機一併錄下的實況畫面，儼然成為一場「死亡直播」，無止境下墜的錄製，也讓觀者無不替小邱妹感到絕望與心酸。

該報引述「中原網」等內地傳媒報導，「小邱妹」來自貴州遵義市，聲音甜美、嬌小可愛的她也被網友被稱為「最美塔吊小妹」，年僅23歲的小邱妹已經是2個孩子的媽媽，在抖音上被11萬人追蹤，平常也會分享自己身為一名天秤工人的工作日常。在塔吊上工作時，小邱也會錄製她的視角分享給眾人，然而塔吊設置之高，也讓許多網民紛紛在留言處提醒她一邊工作一邊拍攝時，一定要小心注意安全。

報導指出，小邱妹依舊沒有躲過死神召喚，在工地上班的時候不小心踩空，從高處塔吊一墜而下，當場身亡。網路上瘋傳一段疑似為小邱妹從塔吊上墜下時，手機一併錄下的實況畫面。然而其家人卻強調，小邱妹當時手機放在手袋中，並沒有在錄製影片，是因當時正逢下班時間，指小邱妹是要下塔吊時，不小心踩空摔下的。

據悉，有網友透露小邱妹的骨灰已經送回貴州鄉下，但因應當地習俗的關係，骨灰無法進家門，只能放在家門外的角落，既沒靈堂，設施也十分簡陋，只有一把雨傘、一個桌子。不少網友都對小邱妹的逝世感到惋惜，江山當地政府部門工作人員表示，因塔吊上沒有監視器，事發當下也沒有目擊者，案發全過程仍待釐清。

小邱妹分享自己的工作狀態。(視頻截圖)
小邱妹分享自己的工作狀態。(視頻截圖)

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