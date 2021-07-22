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照播抗日劇不報水災 河南電視台挨轟

中國新聞組／北京22日電
河南連日遭遇暴雨襲擊，7月21日，滯留旅客在鄭州東站進站口處排隊登乘大巴車。(新華社)
河南連日遭遇暴雨襲擊，7月21日，滯留旅客在鄭州東站進站口處排隊登乘大巴車。(新華社)

河南連日遭遇暴雨襲擊，多個城市嚴重淹水，但河南電視台20日照播抗日劇集，甚至大談歐洲洪災，未特別報導災情，網友一片罵聲，要求電視台應實時滾動播放救災資訊，好讓民眾了解洪災最新消息。而在21日凌晨後，主流媒體開始跟進。

河南20日發生罕見洪災，北京外國語大學新聞系退休教授展江當日晚間23時在微博寫下「河南省外許多人在關注、揪心，請河南衛視停播抗日神劇，而轉為緊急狀態，滾動播放救災新聞」。他並在留言註明「現在神劇播完了，正在唱紅歌」。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

河南電視台很快回應留言，在21日凌晨10分，展江寫下「終於直播災情了」。一旁的網友對於河南電視台需要人「提醒」一事，覺得不可思議。網上亦有其他網友同時要求媒體關注河南災情，別在此時還在談歐洲洪災。

自由亞洲電台報導，洪災第二天，官媒「人民日報」21日的頭條沒有提到鄭州暴雨災情，在報章的第七版，才看到標題寫著「河南遭遇強降水，多地多部門採取應對措施」的相關報導。

文中強調當局搶險救援，各方全力以赴，派出1000多名官兵連夜救災，亦提到受強降雨影響，鄭州市交通受到重要影響。不過，暴雨釀成多少死傷、目前多人尚餘多少人被困，文中一概沒有提到，只說已轉移避險約10萬人。

而環球時報20日頭條為「歐洲洪災肆虐 引發深度反思」，也令網友嘲諷國內水災不見報導，對歐洲洪災卻發深度反思。

報導指出，有官媒早在20日下午5時發布消息，稱鄭州暴雨導致列車延遲到站或停運，其後晚上9時左右，表示已出動千多名應急民兵抗洪搶險；至於有民眾被困鄭州地鐵5號線的消息，晚上8時開始在民間傳出。約晚上10時多開始，才有官媒引述網絡片段報導，並表示被困乘客已全部救出，稱「無生命危險」

但民眾上載到社交媒體的視頻看到，地鐵站內有多名乘客已奄奄一息，情況相當混亂。直到7月21日淩晨4時，有官媒公布暴雨釀成12人死亡。

河南 洪災 暴雨

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