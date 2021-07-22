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河南鄭州常莊水庫洩洪14小時未預警 民轟人禍

中國新聞組／北京22日電
7月20日，河南強降雨持續，鄭州市民暴雨中相互攙扶踏上回家路。(中新社)
7月20日，河南強降雨持續，鄭州市民暴雨中相互攙扶踏上回家路。(中新社)

河南鄭州遭遇歷史上持續最大強降水，常莊水庫20日上午10時30分開始洩洪，但鄭州防災服務台卻是在21日凌晨1時才發布消息。民眾不滿水庫洩洪14小時為何不預警，為何不關閉地鐵及事先疏散人群。視頻顯示，半小時內市中心馬路突然間被洪水淹沒，令輿論質疑此為「突如其來」的洪水侵襲。

自由亞洲電台報導，鄭州防災服務台「鄭州發布」21日凌晨1時稱，常莊水庫防汛形勢極其嚴峻，20日上午10時30分開始向下游洩洪，截至晚上9時34分，實時水位130.54米，距當日最高水位已回落70厘米。但這引發網民質疑當局為何上午洩洪，深夜發通報。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

鄭州居民王女士認為，政府未在洩洪前發出預警，地鐵服務始終如常運作才導致人員傷亡。有鄭州民眾實拍20日中午市中心的情況，在短短約半小時內，整條馬路突然間被洪水淹沒，證明洪水不是由下了多日的暴雨造成，而是因為受突如其來的洪水侵襲。

當晚8時許，「鄭州發布」發文稱，5號線海灘寺站到沙口路站隧道內在傍晚6時前有列車停駛。但隻字不提還有乘客受困及死亡。一個半小時後又發文稱8時35分，被困地鐵五號線車廂內的記者小佩已經獲救。官方「擠牙膏式」發布災情也令民眾感到憤怒。

環球電視網導，河南鄭州豪雨成災是多重因素使然，自17日以來，河南降雨尤其集中在該省西部、北部和中部地區。單單是20日至21日凌晨，短短一天鄭州累積雨量就達到622.7毫米，比「豪雨」定義的門檻多出一倍。

身居德國的水利專家王維洛則指出，鄭州市包括河流、濕地一環一環的，再加上南水北調的中線幹渠，上游的洪水下來的時候，全部都往鄭州市中心壓， 鄭州市被建造成一個水鄉；至於常莊水庫這種小水庫下點雨就滿了，政府就不管下面老百姓的生命安全，先緊急放水保大壩的安全，放出來的水就是人造的洪水。

對於鄭州「海綿城市」的防洪能力受到質疑，環保專家吳立紅指出，雖然歸結於自然災害，但背後是有人為因素的：怠政、懶政，沒有及時預警。側面也說明了中國的海綿城市並沒有什麽防洪能力。

鄭州 洪水 地鐵

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