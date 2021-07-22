河南鄭州影院暴雨夜留宿千餘人 房企卻趁雨推銷

一個「鄭州暴雨，電影院留上千人過夜」的短視頻刷爆朋友圈。(取材自紅星新聞)

21日，一個「鄭州暴雨 ，電影院 留上千人過夜」的短視頻刷爆朋友圈，隨後該視頻登上微博熱搜，大家紛紛為該電影院的行為點讚，「把影院的名字公布出來吧，鼓勵大家以後去看」、「溫暖人心地方」；而康橋地產、永威置業、亞星集團房企卻藉特大暴雨勢營銷，網友怒轟表示難以接受。

紅星新聞報導，這家影院名為東方嘉禾影城（鄭州奧斯卡花丹店），該影城的經理李杰21日說，他只是做了應該做的，「大水基本退去，大部分人已經回家。有的家裡停水停電，沒有信號，一小部分人在影城休息。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

據悉，該影院附近為大型商圈，且靠近河南鄭州地鐵2號線關虎屯站，人流量較大。20日暴雨，眾多路過的人被困在這裡。影院的負責人將幾個影廳開放，為附近群眾提供免費熱水和休息場所，上千名被困的群眾在此處過夜。

此外，暴雨成災，網上卻開始流傳著3張海報，疑似為河南本土房企趁著特大暴雨勢營銷；其中，康橋集團海報廣告語為「入住高地，讓風雨只是風景」，配圖稱旗下小區海拔高程約為164.35米，高於黃帝故里和鄭州二七塔；永威城廣告語為「就算大雨讓這座城市顛倒，有車位，無煩惱」，配圖是一張被水淹過半身的汽車；亞星集團廣告語為「暴雨突襲，你的愛車還好嗎」，配汽車室內外對比圖，稱無車位「露宿街頭、暴雨沖刷、愛車報廢、人更受罪」。

對這些企業借鄭州特大暴雨營銷，網友表示難以接受，「這個時候抖機靈永久拉黑」。康橋集團昨天發致歉聲明，撤下相關廣告畫面，並對相關責任人免職、降薪、降職問責處理。