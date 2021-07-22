水淹鄭州地鐵 接近滅頂 「媽媽我可能快不行了」

從車廂逃出的乘客，走在地鐵隧道中 ，洪水已將軌道淹沒。(取材自新京報)

河南 連日暴雨 ，大水灌入鄭州地鐵站 和車廂內，乘客在密閉空間內驚魂長達四小時。網上影片可見，車廂內積水愈來愈高，一度漫至成人胸部乃至頭部，空氣逐漸稀薄導致缺氧，乘客在水位接近滅頂下，仰著頭急促呼吸。部分乘客甚至拿出手機，向家人交代後事。

綜合媒體報導，據一名當時受困車廂內、劫後餘生的乘客口述，事故發生時，從車廂往外看，已能看到兩邊的水急速向上湧，接著水逐漸灌進車廂內。

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該乘客說：「看到車尾進水，我就已經開始哭了，不出聲，但眼淚就是不停地往下掉」；「最可怕是在晚上9時左右，當時窗外的水已差不多一人多高了，向後看，車廂後半截水也已經到頂，大家都向前聚在前三節車廂。」

他回憶說：「水繼續漫上來，人群後半截，水流基本已漫到了脖子，最前面的部分也都到了胸口的位置。這時車廂開始缺氧。身邊陸續有人出現缺氧、低血糖症狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔。當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因久泡水中體力不支。」

該乘客表示，當時電話一直打不出去，網路還斷斷續續能通。他當時還不敢和爸媽說，只給表哥、表姐和朋友發消息。「但在看到水位過了頭頂之後，我和他們的消息紀錄中，基本都是交代一些身後事了。」

還有一名乘客說，他想要聯繫的人很多，但最後只聯繫了母親，說了一句「媽媽我可能快不行了，我有點害怕」，至於電話那頭的母親說了什麼，他沒聽清楚。總之，他一直處在崩潰邊緣，後來也缺氧暈倒了。

網上流傳影片還可見，在大水退去的地鐵月台上，倒臥著幾具疑似罹難者遺體，只有眼部被暫時蓋上白布。

影片可見隨車廂內水位越來越高，缺氧成為最緊急問題。後來有人拿消防器材砸破車廂窗戶，氧氣問題才緩解。