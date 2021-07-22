我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

水淹鄭州地鐵 接近滅頂 「媽媽我可能快不行了」

記者羅印冲／北京22日電
從車廂逃出的乘客，走在地鐵隧道中 ，洪水已將軌道淹沒。(取材自新京報)
從車廂逃出的乘客，走在地鐵隧道中 ，洪水已將軌道淹沒。(取材自新京報)

河南連日暴雨，大水灌入鄭州地鐵站和車廂內，乘客在密閉空間內驚魂長達四小時。網上影片可見，車廂內積水愈來愈高，一度漫至成人胸部乃至頭部，空氣逐漸稀薄導致缺氧，乘客在水位接近滅頂下，仰著頭急促呼吸。部分乘客甚至拿出手機，向家人交代後事。

綜合媒體報導，據一名當時受困車廂內、劫後餘生的乘客口述，事故發生時，從車廂往外看，已能看到兩邊的水急速向上湧，接著水逐漸灌進車廂內。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

該乘客說：「看到車尾進水，我就已經開始哭了，不出聲，但眼淚就是不停地往下掉」；「最可怕是在晚上9時左右，當時窗外的水已差不多一人多高了，向後看，車廂後半截水也已經到頂，大家都向前聚在前三節車廂。」

他回憶說：「水繼續漫上來，人群後半截，水流基本已漫到了脖子，最前面的部分也都到了胸口的位置。這時車廂開始缺氧。身邊陸續有人出現缺氧、低血糖症狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔。當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因久泡水中體力不支。」

該乘客表示，當時電話一直打不出去，網路還斷斷續續能通。他當時還不敢和爸媽說，只給表哥、表姐和朋友發消息。「但在看到水位過了頭頂之後，我和他們的消息紀錄中，基本都是交代一些身後事了。」

還有一名乘客說，他想要聯繫的人很多，但最後只聯繫了母親，說了一句「媽媽我可能快不行了，我有點害怕」，至於電話那頭的母親說了什麼，他沒聽清楚。總之，他一直處在崩潰邊緣，後來也缺氧暈倒了。

網上流傳影片還可見，在大水退去的地鐵月台上，倒臥著幾具疑似罹難者遺體，只有眼部被暫時蓋上白布。

影片可見隨車廂內水位越來越高，缺氧成為最緊急問題。後來有人拿消防器材砸破車廂窗戶，氧氣問題才緩解。

地鐵站 河南 暴雨

上一則

河南鄭州常莊水庫洩洪14小時未預警 民轟人禍

下一則

河南暴雨300多萬人受災33死 逾38萬人緊急避難

延伸閱讀

水灌鄭州地鐵 他熱心背「暈倒」客 走了一會發現已去世

水灌鄭州地鐵 他熱心背「暈倒」客 走了一會發現已去世
快看世界／人和車輛 與洪災搏鬥...河南鄭州暴雨現場

快看世界／人和車輛 與洪災搏鬥...河南鄭州暴雨現場
華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏
河南鄭州暴雨停水停電 居民湧超市以現鈔搶買桶裝水

河南鄭州暴雨停水停電 居民湧超市以現鈔搶買桶裝水

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏