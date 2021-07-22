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河南暴雨300多萬人受災33死 逾38萬人緊急避難

中國新聞組／北京22日電
7月21日，鄭州市內，市民在轉移物資。(新華社)
7月21日，鄭州市內，市民在轉移物資。(新華社)

河南省多地連日暴雨成災，已致300多萬人受災，33人死亡、8人失聯，逾20萬人緊急避難。暴雨集中在省會鄭州市，大雨灌入地鐵站，水淹進車廂，造成12死5傷慘劇。目前14座水庫溢洪，兩個鎮被淹，災情仍持續傳出。

河南省官方稱，16日開始的這輪暴雨造成該省89個縣（市、區）、877個鄉鎮共300多萬人受災，全省已緊急避險轉移37.6萬人，緊急轉移安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

中共總書記習近平承認防汛形勢十分嚴峻，下令解放軍和武警部隊要積極救災，並指示要防範「因災返貧」和「大災之後有大疫」。財政部21日緊急下達1億元人民幣(約1552萬美元)救災補助資金，支持河南省做好防汛救災工作。

鄭州全市受災人口3.6萬人，最大災情出現在地鐵。鄭州地鐵五號線龍口停車場及其周邊區域出現嚴重積水。20日晚6時許，積水衝垮防水閘門，造成鄭州地鐵五號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道內的列車停駛。

大水倒灌進隧道和列車車廂，所有乘客受困在車廂約四小時，晚間9時多獲救後。地鐵淹水事件共疏散民眾500多人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷送醫。報導指出，鄭州地鐵下午3時30分關閉首個出入口，而五號線在第五個紅色預警發布40分鐘後才關閉。

鄭州市內一些地鐵站停電，導致沿線水泵無法運行。「南方周末」引述一位安全部門主任稱，有電的地鐵站開足馬力抽水，但水太大了，「已經遠遠超出我們水泵的設計能力」。

暴雨還造成鄭州市內一些醫院的供電設備進水，就診病人滯留，重症病人一度處於危險狀態。鄭州大學第一附屬醫院在21日凌晨停電，急缺供電設備，需要鄭州地區調配發電設備。人民日報引述該醫院一位領導稱，該院河醫院區停電後電梯全部停運，備用電源也無法使用。目前正在協調約600名重症病人向外轉運。

暴雨導致鄭州的鐵路、航空、公路運輸大面積中斷，目前，鄭州鐵路局管轄範圍內的五條普速幹線鐵路，及三條高鐵部分區段封鎖或限速運行，致使近百趟普鐵、高鐵停運。有乘客在列車內滯留超過30小時，車上間歇性供應電力。

國家鐵路集團官方微博「中國鐵路」稱，河南暴雨致京廣線一路段路基下沉，由包頭開往廣州的一輛列車在鄭州市區間發生車廂傾斜，無人員傷亡。

鄭州鐵路局在官方微博稱，由於強降雨長時間衝刷和浸泡，一些線路的部分區段雨量超標，出現水侵鋼軌、塹坡溜坍、邊坡溜塌、線桿傾斜、樹木傾倒等安全隱患。

另外，受特大暴雨影響，河南多處交通中斷受阻。鄭州機場21日取消303架次，航廈內停留旅客約1100人。多條鐵公路也因水漫線路、路基坍塌而無法通行。

7月21日在鄭州市桐柏路附近拍攝的排澇現場。(新華社)
7月21日在鄭州市桐柏路附近拍攝的排澇現場。(新華社)

鄭州 地鐵站 暴雨

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