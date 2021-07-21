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孩子考倒數第一 家長扣薪家教 長沙女大生還倒貼伙食費

中國新聞組╱北京21日電
家長氣憤的說，孩子考了倒數第一。（取材自湖南廣播電視台）
家長氣憤的說，孩子考了倒數第一。（取材自湖南廣播電視台）

長沙一名女大生小宋利用課餘做家教，沒想到學生家長以孩子考了倒數第一為由，扣了她兩千多元的工資；此外，還被要求支付家教期間的餐費和停車費，「早餐15元一頓，中餐30元一頓，停車費10元一次。」

女大生小宋向湖南廣播電視台公共頻道《幫女郎》欄目求助，稱自己做了半年家教，卻遭苛扣工 。據瀟湘晨報報導，小宋是一名剛畢業的大學生，利用休息時間做家教。她從寒假開始接手學生，負責輔導數學和英語兩門科目；雙方口頭約定課時費為6345元。

據報導，小宋表示，家教學生上學期期末數學47分，英語61分，本學期期中考試數學考了70多分，家長當時覺得孩子有進步，還感謝了小宋。但因為本次期末考試成績不理想，總分倒數第一。結算工資時，孩子媽媽以成績不佳為由，扣了小宋2500元：「錢不是問題，成績好就有錢給，沒成績就沒錢給。」

家長認為，孩子成績不理想，小宋和自己都要付一部分責任，所以自己沒有完全扣除小宋的工資，只是扣了「一點點」。報導指出，但小宋認為，孩子成績差並不是因為自己輔導的兩門科目，而是因為其他科目成績都很差。況且她和家長在上課之前協調的就是按課時算錢，家長也沒有事先規定好通過補課需要達到什麼效果。

報導說，《幫女郎》欄目分析，按照民法典規定，當事人訂立合同，可以採用書面形式、口頭形式或者其他形式。以電子數據交換、電子郵件等方式能夠有形地表現所載內容並隨時調取查用的數據電文，視為書面形式，小宋可以通過訴訟來維權。

有網友表示，學習也不是只靠老師就可以的，學生應該分析自己的原因。也有網友認為，家長的錢也不是風刮來的，花了這麼多錢還是倒數第一，有脾氣也很正常。如果家教老師幫不了學生，應該之前就及時溝通好。

雙方在微信上約定好薪資。（取材自湖南廣播電視台）
雙方在微信上約定好薪資。（取材自湖南廣播電視台）

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