湖南女被家暴訴離 還沒如願就遭丈夫殺害

死者家屬抱著照片痛哭。(取材自極目新聞)

31歲的湖南湘鄉女子文希日前一早準備出門上班，沒想到在每天必經的路上，遭丈夫謝小宇從背後襲擊殺害，兩人2020年開始分居並訴請離婚。事發後，謝小宇當場被警方抓獲。

極目新聞報導，文希的家人表示，今年3月，謝小宇曾發微博 表示自己可能會殺人，「我可能要做一件事，很可悲的一件事，殺人之後然後自殺。」文希看到後報了警，但隨後不了了之。文希的家人不解，她多次報警，最終卻仍無法阻止慘案發生，對這樣的結果難以接受。

文希與丈夫結婚已有六年，文希的表弟周先生表示，謝小宇有賭博的不良嗜好，還喜歡喝酒。三年前，謝小宇曾因賭博輸了100多萬元，欠下了貸款 ；家人賣房湊錢幫其還清貸款後，謝小宇仍改不了賭博的惡習，還趁文希不注意用她的手機 借貸。

據報導，在兩人結婚約兩年左右，謝小宇就開始毆打文希，有時候是因為賭博輸錢，有時候是酒喝多了。文希曾多次報警，她的同事也說，曾看到文希手臂上有許多傷痕。

2020年，文希與謝小宇分居，回到父母家，並向當地法院訴請離婚。兇殺案發生過後沒幾天，就是原本預計開庭並作出判決的日子，文希的表弟說，結果是雙方離婚的可能性很大。

謝小宇的父親說，兒子的變化是近幾年前開始的，很可能是與賭博有關。他得知兒子賭博並且打兒媳後，曾多次進行勸說，但謝小宇不聽勸，「他不聽我的話，就是一意孤行。」對於兒子殺害兒媳，他表示會接受判決結果。