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馬雲捐32億登頂中國慈善榜 學者：企業捐錢保平安

中國新聞組╱綜合報導
阿里巴巴創始人馬雲。（新華社）
阿里巴巴創始人馬雲。（新華社）

富比世（Forbes）中國日前發布「2021中國慈善榜」稱，阿里巴巴集團創辦人馬雲去年以捐款人民幣32.3億元（約4.9美元），位列榜首，並指他帶領阿里巴巴全方位參與抗疫。

中央社引述微信公眾號「福布斯中國」消息報導，今年上慈善榜的100名中國企業家（企業）現金捐贈總額為245.1億元(約37.8億美元)，與去年的179.1億元相比，大增37%。

其中，馬雲帶領阿里巴巴集團以32.3億元的現金捐贈總額位居榜首；2020年榜首的中國恒大集團董事局主席許家印，今年則以30.4億元的捐贈總額位列第二；排名第三的是騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰，累計捐贈26億元。

北京當局正加強整頓科技產業之際，科技富豪近期出現「踴躍捐款」現象。中國手機大廠小米捐出價值22億美元的股票給慈善機構；平價網購平台拼多多、餐飲外賣平台美團等企業的老闆，近期也紛紛捐出巨款回饋社會。

學者分析，在中國政府反壟斷、加強監管的鐵拳敲打之下，富商們捐款保平安，同時也是響應習近平建設「中國特色社會主義」的號召，帶頭捐款幫助弱勢群體，減緩貧富對立。

富比世中國指出，受疫情影響，無論從企業數量還是捐贈金額上，醫療領域超越了教育和扶貧，成為了第一大捐贈領域，比重也從去年的6.4%增加到32.8%。教育和扶貧以22.5%比重並列第二，前三大捐贈方向合計占比近八成。

根據香港經濟日報報導，馬雲的捐贈主要在醫療、環境、民生領域；許家印向貴州省扶貧基金會捐贈，馬化騰則支持設立中國及全球的戰役基金。

騰訊首席執行官馬化騰。（中新社資料照片）
騰訊首席執行官馬化騰。（中新社資料照片）
恒大集團董事長許家印。(取材自百度百科)
恒大集團董事長許家印。(取材自百度百科)

中國 馬雲 富比世

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