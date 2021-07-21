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河南廢棄礦坑非法淘金「洗洞」 已釀7死

中國新聞組╱綜合報導
事發礦洞。(取材自新京報)
事發礦洞。(取材自新京報)

河南省三門峽市紮溝山上一處廢棄礦洞竟奪走了一家三口的性命，曾到現場救援的死者親屬表示，當時洞中有大量刺鼻「怪味」，現場人員均身體不適，環境不安全；死者疑似氰化物中毒，警察已介入調查。

新京報報導，河南省三門峽市居民李棟良日前上山找牛遲遲未歸，妻子和兒子尋人，沒想到三人被發現倒在一處廢棄礦洞中。到現場救援的多名人士表示，在礦洞內發現用於「洗洞」的電線、水管等物品。一名醫生推斷，洞內的異味源於殘留了洗洞使用的劇毒化學品。

這起看似意外的事故背後，暴露了當地的非法「洗洞」亂象。一些不法分子為了利益，私自購買氰化鈉等提金藥劑在金礦尾礦中「淘金」，這種行為在當地民間被稱為「洗洞」，而洗洞殘留的毒氣也成了致命隱患。

據報導，事發礦山周圍可以找到不少發電機、電線等洗洞工具；此外，理應嚴格管制的劇毒化學品，被一些當地商家私自販賣或製成提金劑。

事實上，這已經是三門峽市一個月內發生第二起與洗洞相關的死亡事件。上月在三門峽市靈寶市，四名陝西籍男子洗洞時被發現死在已關閉的金礦中。

為了避免遺憾再次發生，事發礦洞附近的林區目前已經掛上打擊非法開採的標語。

非法洗洞工具。(取材自新京報)
非法洗洞工具。(取材自新京報)

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