吳亦凡捲桃色腥聞 當局連下2道封殺令

吳亦凡否認所有指控。(Getty Images)

藝人吳亦凡 桃色紛爭一發不可收拾，連丟16支代言，以每支代言賠償3000萬人民幣（約462.9萬美元）計算，3天內他的資產就蒸發約7126萬美元。「中國 電視劇製作產業協會青年工作委員會」20日發出封殺令，表明對劣跡藝人零容忍，不會再提供任何機會。央視網20日晚再補一槍，在微博發文：「有必要對失德劣跡者進行針對性的制度約束，通過行業自律倒逼藝人提高道德修養。」

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央視網稱藝人不僅是個職業，更肩負社會責任，「吳亦凡事件鬧成這樣，已不是娛樂八卦 ，而是一起影響重大的法律案件和公共事件，需要相關部門全面調查，解疑釋惑。以此為鑒，我們更要進行冷思考，到底什麼樣的人，能戴起『明星』這頂桂冠，並接受大眾審視，承擔榜樣責任。」

而吳亦凡工作室20日晚又發表聲明，再一次地解釋與都美竹之間的轉帳原因、紀錄等等，多數網友均不埋單，認為吳亦凡仍在鬼扯，重點在於他疑似拐騙未成年少女、酒桌選妃等行為，聲明卻是澄清轉帳行為，氣嗆：「是否私生活混亂是否誘騙未成年的事情隻字不提，反而從各種角度對女方進行攻擊，多少年了，wyf（吳亦凡）的公關手段依舊一成不變。」

另有網友發現吳亦凡工作室20日晚的聲明與19日晚的聲明雖都蓋上了公章，但一對比之下，20日聲明的公章號竟少了1個數字，除了質疑團隊P圖之外，恐還犯下偽造公章的罪。

另據錢江晚報報導，本周末本來吳亦凡還要赴杭州參加粉絲見面會，黃牛票一度炒到3000元人民幣(約464美元)一張，不過如今票價已跌到300元。

吳亦凡24日原本要赴杭州參加康師傅冰紅茶的粉絲見面會，這場見面會的門票並不公開售賣，只能透過購買康師傅相關產品才能獲取或者抽取。但康師傅冰紅茶19日宣布與吳亦凡終止代言合作，見面會取消，康師傅冰紅茶的官方帳號已撤下與吳亦凡相關的廣告海報和視頻。

粉絲見面會黃牛票瞬間從3000元跌到了300元；20日，有網友稱黃牛也已在朋友圈發通知，「請購買了吳亦凡杭州見面會的客戶私聊退款」。