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河南鞏義氣象局長 被大水沖走後獲救

中國新聞組／上海21日電
鞏義市氣象局局長趙建彪被大水沖走，一度下落不明。（取材自微博）
鞏義市氣象局局長趙建彪被大水沖走，一度下落不明。（取材自微博）

河南多地強降雨天氣的影響仍在持續。20日晚10時，澎湃新聞記者查詢發現，在中央氣象台網站上，河南省鞏義市的實時氣象情況已經超過十個小時未更新。鞏義市氣象台負責人王森彪表示，氣象局長趙建彪被大水沖走後獲救。

澎湃新聞報導，20日晚9時許，鞏義市應急管理局表示，目前受強降雨影響，鞏義市多處地埋通信光纜被沖斷，基站基礎下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分基站外電線桿倒地，造成部分區域通信阻斷的情況。當晚，鞏義市應急管理局經過多次嘗試也無法聯繫上鞏義市氣象局局長趙建彪。

晚上10時05分，鞏義市氣象台負責人王森彪表示，20日當天的強降雨造成了電力和通信中斷，他們已經無法再上傳實時天氣動態，目前通信供電仍未恢復。

王森彪透露，20日上午，鞏義市氣象局局長趙建彪去市政府匯報氣象工作。回來的路上遇到強降雨，趙建彪被水沖走了，直到下午才被群眾救起，所幸身體沒有大礙，當晚已經回到家中。

「20日下午3時左右，我們氣象台的職工已經組織了自救，主要是把氣象觀測設備搬到安全的地點。站裡目前還有六、七個人，我們目前都很安全，住在宿舍裡。現在站裡的氣象採集工作都是正常進行的，只是由於停電和通訊中斷無法正常向國家站上傳氣象信息。」王森彪說。

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