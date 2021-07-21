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水淹到脖子 鄭州地鐵乘客驚魂2小時

中國新聞組／北京21日電
水漫至地鐵乘客胸部。(視頻截圖)
水漫至地鐵乘客胸部。(視頻截圖)

河南遭受強暴雨襲擊，大雨導致鄭州地鐵5號線隧道積水，多名乘客受困地鐵車廂，水深一度漫到乘客胸口，甚至淹到矮個子乘客脖子處，車廂成了大型泳池。在乘客驚嚇120分鐘之後，鄭州市消防支隊、地鐵公司成功破頂救出所有乘客，無人受傷。回憶起被困過程，乘客李女士還是心有餘悸。

來源：youtube

封面新聞報導，乘客李女士描述，下午6時30分她乘坐鄭州地鐵5號線沿海灘街至沙口路方向回家，6時50分，地鐵行駛過海灘街站後突然停止運行。

由於受到強暴雨影響，車廂內開始不斷進水。起初，乘客都未在意，但水位不斷上漲至座位的高度時，車廂內乘客的心情逐漸緊張起來，李女士說，「我們都站在座位上，水已經淹到膝蓋上了」。此時，車上的乘客開始將受困訊息、畫面傳上網。

7時35分，河南交通廣播記者連發兩條微博求救，「車廂內的水到胸部了！我已經不會說話了，求救！」從發布的現場視頻和照片可以看出，地鐵外水已經超過了地鐵車門的一半高以上，地鐵內的積水也幾乎到了乘客的腰部。

當消息被擴散後，鄭州市消防支隊、鄭州地鐵公司緊急派出救援力量，立即鎖定被困乘客的準確位置。

「車廂裡的水位正在下降，我們已經看到前來救援的人了。」李女士稱，救援人員在車廂頂部打開一個洞，晚上8時10分被困乘客陸續被救出，開始陸續往外撤離。

9時之後，地鐵內積水逐漸下降至腰部以下，被困的鄭州地鐵5號線列車車廂內的乘客已經從車廂全數疏散，沒有造成傷亡。

大雨導致鄭州地鐵積水。(取材自河南電台)
大雨導致鄭州地鐵積水。(取材自河南電台)

地鐵 暴雨 微博

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