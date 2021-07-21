我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

洪水漫延 河南登封橋垮、路塌、1工廠爆炸

記者林汪靜／北京21日電
河南登封鋁合金工廠爆炸，火光濃煙沖天。(視頻截圖)
河南登封鋁合金工廠爆炸，火光濃煙沖天。(視頻截圖)

中國多個地區出現暴雨，河南省鄭州登封市一工廠20日清晨6時左右，因洪水漫延到廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸，暫無人員傷亡和失聯。強降雨天氣還造成登封橋梁被沖垮、路面坍塌，以及出現降壓供水、停氣等情況。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，登封市氣象局20日12時40分繼續發布暴雨紅色預警，該市區及所轄鄉鎮未來三小時內降水持續，累積降水量將達100毫米以上。

20日11時45分左右，登封市應急管理局一名工作人員表示，暴雨從19日夜裡持續到20日早晨，目前該市已啟動防汛應急響應機制。該名工作人員說：「今天早上，已調度了各鄉鎮、各單位的工作人員參與防汛工作。」

同日11時40分左右，登封市氣象局一名工作人員指出，截至目前，登封市已有13個鄉鎮受到暴雨影響，其中影響較嚴重的地區降雨量超過500毫米。此輪降雨仍將持續兩天。

據登封市委宣傳部官方微信公眾號「登封發布」20日消息指出，20日早上6時左右，位於河南登封市告成鎮曲河村的登電集團鋁合金有限公司，因洪水漫延到廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸，目前，無人員傷亡和失聯，全市也正在開展汛期安全大排查、大整治。

中國自媒體報導，登封地區多個現場影片顯示，有多座橋梁被衝垮，部分路面坍塌。

目前登封市區、告成鎮、大金店鎮等區域積水嚴重，房屋被淹、民眾被困等遽增，鄭州市消防救援支隊指揮中心已啟動跨區域抗洪搶險救援預案，市支隊副支隊長、滅火救援指揮部部長李隆帶領98名指戰員、19輛消防車、12艘舟艇，組成抗洪搶險增援編隊，攜帶專業抗洪搶險救援裝備增援登封市。

暴雨天氣對登封市民眾的生活也造成了一定影響。20日，登封市融媒體中心先後發布降壓供水通知和停氣公告，公告指出，由於暴雨天氣原因，造成登封市區及部分鄉鎮燃氣管道需要維護，目前暫停供氣；受極端天氣影響，告成石羊關泵站高壓發生故障，供電部門正在積極搶修，搶修結束後，將第一時間恢復供水。

河南省鄭州登封市因暴雨導致橋梁被沖垮、路面坍塌，以及出現降壓供水、停氣等情況（取...
河南省鄭州登封市因暴雨導致橋梁被沖垮、路面坍塌，以及出現降壓供水、停氣等情況（取材自央視）

暴雨 洪水 中國

上一則

水淹到脖子 鄭州地鐵乘客驚魂2小時

下一則

河南百年強降雨 境內31水庫超限 鄭州恐「看海」15天

延伸閱讀

鄭州遭遇罕​見暴雨​襲擊 12死

鄭州遭遇罕​見暴雨​襲擊 12死
河南大暴雨 少林寺門前水流成河 緊急閉園

河南大暴雨 少林寺門前水流成河 緊急閉園
圖輯╱河南遭遇極端暴雨 多地降雨量打破歷史紀錄

圖輯╱河南遭遇極端暴雨 多地降雨量打破歷史紀錄
鄭州大雨 地鐵車廂被淹 乘客下半身泡在水裡

鄭州大雨 地鐵車廂被淹 乘客下半身泡在水裡

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」