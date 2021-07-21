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河南百年強降雨 境內31水庫超限 鄭州恐「看海」15天

中國新聞組／北京21日電
鄭州市的街道變成河流。(視頻截圖)
鄭州市的街道變成河流。(視頻截圖)

河南遭遇百年不遇的強降雨天氣，在鄭州市主城區造成12人死亡，市內已轉移避險約10萬人，解放軍、武警、消防員投入近萬人救災。這波降雨過後，雨勢將有所減弱，但已造成河南全省31座大中型水庫超汛限水位。據天氣預報，鄭州今明兩天仍有暴雨，鄭州的陰雨天還將持續「看海」15天。

來源：YouTube

綜合媒體報導，7月18日18時至21日0時，河南鄭州出現罕見持續強降水天氣過程，累積平均降水量449毫米。鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義五站日降水量超過有氣象紀錄以來極值。洪患造成停水、停電、地下鐵站也淹沒。鄭州市防汛抗旱指揮部20日17時起將防汛II級應急響應提升至I級。

據官方信息，洪澇災害事件按嚴重程度和影響範圍可分為一般四個級別，只有在洪澇災害特別嚴重的情況下才會啟動一級機制。一級響應主要應對主要流域或多個區域發生嚴重洪澇災害，造成農作物受淹、群眾受災、城鎮內澇等重大災情。

經中部戰區批准，已調派解放軍指戰員730人，武警官兵1159人、車輛60餘輛，消防救援隊伍指戰員6760人次、1383車次，民兵690人，衝鋒舟35艘，其他各類搶險裝備25784套參與搶險救援。

據河南省水利廳消息，目前河南全省已經有31座大中型水庫超汛限水位，個別河段已發生險情，部分區域發生洪澇災害。隨著降雨的持續，部分河道可能超過警戒水位，一些山區河道可能出現嚴重的山洪災害。

河南省水利廳於20日16時起，將水旱災害防禦Ⅳ級應急響應提升為III級應急響應。 

此外，洪患造成省內陸空交通停擺，河南境內25條高速公路31個路段封閉。鄭州局管轄隴海線、焦柳線、寧西線、京廣線和鄭西高鐵、鄭太、鄭徐高鐵部分區段封鎖或限速運行。鄭州機場20日取消和延誤的航班超過200架次。

中國天氣網指出，河南22日的強降雨將減弱停歇，但今明兩天，河南的強降雨區將會和之前高度重合，山洪、地質災害風險都將進一步加劇，預報顯示，鄭州的陰雨天還將持續15天。

河南暴雨破歷史極值，水淹少林寺（右圖）、市民爬樹避難（左圖）、汽車被洪水淹沒。(...
河南暴雨破歷史極值，水淹少林寺（右圖）、市民爬樹避難（左圖）、汽車被洪水淹沒。(視頻截圖)

解放軍 暴雨 中國

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