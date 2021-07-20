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江西工廠傳洩毒 村民倒地 農作物20分鐘枯死

記者羅印冲／北京20日電
會昌縣周田鎮半崗村農作物疑因刺激性氣體枯萎。（取材自封面新聞）
會昌縣周田鎮半崗村農作物疑因刺激性氣體枯萎。（取材自封面新聞）

江西贛州市會昌縣有化工廠16日洩漏不明氣體，大批村民吸入後不適，有人當場倒地後送院。有村民透露，不明氣體導致400多畝農作物在20分鐘內枯萎發黃，至少50人不適求醫。會昌縣當局通報稱，將統計農作物受損情況作出補償，但強調無「村民倒地、農作物20分鐘枯乾」現象。

封面新聞報導，會昌縣周田鎮半崗村數十名村民，吸入不明氣體後出現頭暈、噁心等不適症狀。鎮政府值班人員已證實當日有刺激性氣體洩漏事件發生，目前正統計農作物損失情況，已安排村民入院檢查。

會昌縣人民醫院工作人員表示，上周六至周日，醫院接收一批吸入有毒刺激性氣體的病人，具體病情有待接診醫生進一步檢查判斷，暫不方便透露，其中大部分村民已經出院。

在醫院陪護親友的半崗村村民李一平（化名）表示，周日下午仍有9位村民在醫院接受檢查、治療，其中有3、4位的症狀比較嚴重，當中最嚴重的是嘴巴、喉嚨處出現潰瘍。在完成常規檢查後，有不適症狀但檢查指標正常的村民已被院方要求出院回家觀察。據住院村民的病歷卡顯示，患者主要被診斷為二氧化硫中毒及刺激性氣體中毒。

7月16日前後，九二工業基地內曾發生爆炸，有化工設施冒出黑煙。（取材自封面新聞）
7月16日前後，九二工業基地內曾發生爆炸，有化工設施冒出黑煙。（取材自封面新聞）

村民張周憶述，上周五上午8時許突然聞到臭味，後來愈來愈臭。受不明氣體影響，農作物不到20分鐘就全部枯乾，正在農田工作的幾位婦人走避不及暈倒在地。村民張根表示，村內有50多人感到不適去醫院檢查，有十多人比較嚴重，頭暈並反覆嘔吐。

他們表示，村內400多畝的農作物都有不同程度枯萎，就連農田旁邊樹上的樹葉都落下，「現在村裡種的菜別說賣，自己都不敢吃了，有村民吃了部分枯萎的菜之後還肚子疼去了醫院。這些菜現在送人也沒人敢要」。

洩漏不明氣體的化工廠位於上崗村南邊的九二氟鹽化工產業基地，距離半崗村不足600米，與上崗村的農田最近僅200米。鎮政府工作人員稱，基地某一間企業在試生產過程中可能有氣體排出，導致位於企業北邊下風口的上崗村受影響。

會昌縣人民政府官網資料顯示，九二工業基地和江西（會昌）氟鹽化工基地為同一工業園，2011年6月被江西省工信委批准為「江西省氟鹽化工產業基地」，是目前江西省唯一的省級氟鹽化工產業基地，氟鹽化工產業集群列入江西省重點產業集群之一，現有24間企業入駐，從業人員超過3000人。

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