丈夫出軌 抑鬱婦攜3子燒炭 子俱亡、婦生還被判無期刑

浙江省杭州市一孔姓女子患抑鬱症和人格障礙，因丈夫出軌多次產生輕生的想法，又因擔心7歲大兒子和2歲雙胞胎兒子活著受苦，便帶著三個兒子燒炭自殺。最後，三個孩子中毒身亡，孔女經搶救生還，但因犯故意殺人罪，被法院判處無期徒刑。。

武漢 晨報報導，某日該女子發布丈夫做家務的短視頻「秀恩愛」給小三看，與小三發生爭吵。三天後，原配再次與小三爭吵後決定燒炭自殺成全丈夫和小三，又擔心孩子（大兒子7歲和2歲雙胞胎兒子）活著受苦，決定帶著三個兒子一起燒炭自殺。其後，三個孩子皆中毒身亡，該女子經搶救生還，但因犯故意殺人罪，其被法院判處無期徒刑。

孔女與丈夫鮑男於2011年11月結婚，婚後生育3子；鮑男2016年與陳女相識後發展成了情人關係，孔女發現後與陳女幾次發生爭吵、衝突；2018年1月，陳女與鮑男離婚；2019年，孔女與鮑男吵架時曾說過自己要帶三個小孩一起死掉，還說跳樓太痛苦，要燒炭。

2020年2月8日晚，孔女在抖音 上發布了一段鮑男洗碗的視頻秀恩愛，陳女看到後跟孔女發生爭吵；隨後孔女收到了陳女的短信中稱「我會和鮑男聯合起來騙你」等，孔女將短信截圖發給鮑男後，覺得鮑男與陳女合夥欺騙自己，決定燒炭自殺成全鮑男和陳女，但因擔心自己死後三個兒子活著會吃苦，最後在2月11日帶著兒子一起燒炭自殺。

當鮑男回到家中發現孔女與三個兒子昏迷不醒，將其送醫搶救。三子經搶救無效死亡，孔女脫離生命危險。

浙江省杭州市中級人民法院認為，孔女攜自己未成年子女燒炭自殺，致三人死亡，其行為已構成故意殺人罪，鑑於本案因婚姻情感糾紛引發，予以從輕處罰，判處無期徒刑。