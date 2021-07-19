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男子車禍 家屬放棄治療：住院浪費錢 警勸送醫救回一命

中國新聞組／北京19日電
交警和法醫趕到季姓男子家中調查時，發現他的親戚未將他送醫，反而正為他操辦後事。（取材自新聞坊）
交警和法醫趕到季姓男子家中調查時，發現他的親戚未將他送醫，反而正為他操辦後事。（取材自新聞坊）

廣西桂林市興安縣一名男子遇車禍受傷，家屬認為「住院浪費錢」就放棄治療準備後事，好在有人報警，警方發現若搶救還有希望，經不斷勸說家屬後送醫救回一命，男子出院送了一面錦旗給交通大隊，感謝交警讓自己「重回人間」。

新聞坊報導，這名48歲季姓男子，5月18日晚開車撞到山體。由於季男曾在保險公司買了一份人身意外險，保險業務員於是幫其報警。「駕駛員已經不行了，已從醫院運回家中準備辦後事了，需要交警出具相關手續。」

經興安縣交警大隊民警現場勘察，認為是單方事故，初步排除詐保嫌疑。但當交警和法醫趕到季男家中進一步調查時，發現季男躺在鋪著棉胎、棉被的地上，胸腔插著一根管子，已引出了半壺血水，嘴裡不斷說著「哎喲，好難過」身旁圍滿親戚，準備為其操辦後事。

民警問季男的家人：「為什麼不送醫救治？」家人回答：「他肋骨斷了六七根，肺部嚴重挫傷積血，估計是治不了了，住在醫院也是浪費錢，所以就回來了。

民警和法醫說：「現在的醫學很發達，他才48歲，求生慾望也很強，你們應該盡力搶救」。

經過民警和法醫的不斷勸說，家屬最後將季男送醫搶救，經過治療後，季男逐步康復出院。季男日前在家人的陪同下到興安交通大隊，向事故中隊的民警贈送了一面特殊的錦旗，表達了感激之情。

網友留言：「親眼看著親人準備後事，該有多絕望啊！」「是民警給了他重生的機會！」

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