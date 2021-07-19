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吳亦凡崩了？央視切割 代言品牌紛跟進解約

中國新聞組／北京19日電
吳亦凡的形象一夕之間跌落谷底。（取材自微博）
吳亦凡的形象一夕之間跌落谷底。（取材自微博）

30歲的吳亦凡被網紅都美竹爆料透過「酒桌選妃」技巧，疑似拐騙8女，當中竟還有未成年少女，吳的團隊喊告之後，私下卻擺明有意付封口費，導致吳亦凡的形象一夕崩壞。而繼中國官媒「央視」更改了他的新歌宣傳文權限之後，代言的韓束首先宣布終止一切品牌合作關係，隨後中央人民廣播電台打造的雲聽APP也正式切割，發文宣布和吳亦凡結束所有合作。

吳亦凡身上握有多支代言，隨著事件越滾越大，包含王者榮耀、滋源、良品鋪子、蘭蔻、康師傅等品牌均更改了提及吳亦凡的發文權限，避免和他沾上邊，倘若事件屬實，賠償金額恐怕相當驚人。

都美竹昨晚再次發文，稱自己和閨蜜收到屍體圖，還表示如果吳亦凡告她，自己一定會要求庭審現場全程直播。最後更喊話吳亦凡：「滾出中國！這裡不歡迎你，加拿大人。」

都美竹說：「我知道這幾天你沒辦法睡覺，在屋內抱頭痛哭，甚至失控對員工動粗，但你記住，你終究是個人，你更是個男人，你要長大，你要面對自己的責任，哪怕你去自首我都佩服你。」她希望吳亦凡不要再傷害自己或是他人，而要像個男人一般挺身面對，「想想你的媽媽，別管對錯，她的確為你付出了許多。你這十年已經夠精彩的了，普通人哪能賺到二、三十個億。」

吳亦凡 中國 加拿大

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