時隔近年…燕窩製假售假案 辛巴終裁勝訴

仲裁庭認為辛巴是在被廠商誤導的情況下，做出引人誤解的宣傳行為。「假燕窩」事件因此出現實質性「反轉」。（取材自上游新聞）

發生於去年的「辛巴燕窩事件」，在時隔近一年後發生實質性「反轉」。廣州仲裁委員會近日做出終局裁決，確認廣州融昱貿易公司故意誤導辛巴創辦的辛選集團旗下和翊公司作出虛假、引人誤解的宣傳行為，導致引發「辛巴製假售假」爭議，裁決融昱公司向和翊公司支付賠償款、賠償損失。

上游新聞報導，2020年9月17日和10月25日，辛選旗下主播「時大漂亮」在直播間推廣由融昱公司提供的茗摯品牌「小金碗碗裝燕窩冰糖即食燕窩」，根據融昱公司提供的賣點卡，強調「商品的燕窩含量足、功效好」。有網友質疑，「燕窩全是糖水。」引發「辛巴製假售假」爭議。

2020年11月20日，辛選集團發布聲明，「公司不涉及任何採購銷售行為，已將產品送檢，消費者如對產品不滿可找商家退貨退款，將全力協助。」2020年11月27日，辛巴在微博 道歉，稱「確實存在誇大宣傳，但品牌方迴避不見面、溝通不積極」，遂決定「先行賠付」，召回直播間賣出的全部燕窩並承諾退一賠三。

廣州市市場監管單位2020年12月23日公布調查結果，以「存在引人誤解的商業宣傳行為」，「違反反不正當競爭法」為由，對和翊公司罰款90萬；融昱公司則遭罰款200萬，並吊銷營業執照。

因認為融昱公司提供的產品說明、介紹等資料存在虛假，對消費者構成欺詐，誤導涉事主播進行了誇大宣傳，和翊公司於2020年12月向廣州仲裁委員會提起仲裁申請：要求融昱公司支付其先行承擔的賠償金，並就「誇大宣傳」等欺詐行為像徵性賠償損失1元。廣州仲裁委員會於6月30日做出終局裁決。