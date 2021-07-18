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狂粉追星…王一博車遭裝追蹤器 2女被刑拘

中國新聞組／北京18日電
王一博車輛被粉絲安裝定位裝置。（取材自微博）
王一博車輛被粉絲安裝定位裝置。（取材自微博）

狂女粉絲追星，竟在中國人氣男星王一博的座車上偷裝定位裝置。北京警方證實，已刑事拘留兩名年輕女子，分別為25歲及24歲，她們承認是為了掌握偶像行蹤而裝定位裝置，再把信息拿到網上炫耀，還曾出售牟利。

界面新聞報導，王一博所屬的經紀公司15日發出聲明，指王一博用車中發現疑似追蹤器，譴責這種行為嚴重侵犯藝人隱私權。

北京日報則指出，近些年隨著「偶像經濟」崛起，「飯圈」文化越來越邪性。從蹲酒店、鬧機場到搞跟蹤、狂圍堵，從洩露行程信息到偷拍生活隱私，粉絲追星越來越瘋狂。作為公眾人物，明星不可避免要向公眾讓渡一定的隱私權。但凡事有界，褪去職業光環，明星也享有個人隱私不被非法侵擾、知悉、收集和公開的權利。一旦粉絲行為超出合理限度，踐踏法律紅線，明星就可以依法維權。到時候，甭管「私生飯」還是「鐵桿粉」，法律面前都得「吃不了兜著走」。

北京日報指出，在「愛豆」車上偷裝追踪器，不是值得炫耀的追星姿勢，而是徹頭徹尾的違法行為。對於某些粉絲來說，自以為打著「私生飯」的旗號就能為所欲為，不是愚蠢就是法盲。如今涉事粉絲被刑拘，也給狂熱的「飯圈」上了一堂法治課。

北京日報並質問，粉絲追星失去理性，究竟誰之病？其中固然有粉絲個人頭腦發熱，但一些打著應援旗號「割韭菜」的「飯圈」組織也脫不了干系，那些販賣交易明星個人隱私的黑產也是元兇。只有將一條繩上的「螞蚱」全部一網打盡，才能讓「飯圈」環境回歸清淨。

隱私 北京 中國

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