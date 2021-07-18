花3000元空運愛犬 竟遭陸運活活悶死發臭

黃金獵犬Siri的飼主怒控寵物託運公司害愛犬慘死。（取材自微博）

近日發生一起寵物託運死亡意外，由於託運方屢屢隱瞞、撒謊，甚至將空運單私下轉為陸運單，而導致犬隻死亡，引發軒然大波，連藝人陳喬恩、徐冬冬都忍不住跳出來為寵物發聲。

正觀新聞報導，一隻黃金獵犬Siri的飼主近日在微博 發文，說自己為了讓愛犬從南京回到貴陽老家，聯繫了廣州一家名為「幫幫貨運」的寵物託運公司，並支付近3000元(人民幣，下同)請對方空運狗狗回家，她特別叮囑狗狗剛做完手術，也怕暈車，要小心呵護。

不料過幾天，見到的卻是愛犬悽慘屍體，口吐白沫，已散發惡臭，四周圍繞著蒼蠅，令她難以接受。

報導稱，過程中託運公司務商屢屢隱瞞、撒謊，聲稱「空運貨倉裡面熱」所以造成犬隻死亡，並提到寵物託運本來就有風險，直到飼主拿出證據，才承認「私下轉成陸運」。

但託運公司態度依然惡劣，直接放話，「要不給你重新買一隻金毛，要不賠給你6000元」、「如果你覺得誠意不夠，該走的法律程序我們願意走」。

整起事件荒腔走板，引發軒然大波，一度衝上微博熱搜第一，許多網紅、明星都紛紛為Siri慘死事件發聲。目前，廣州市監部門和交通運輸局均已介入調查。

幫幫貨運是一家寵物託運服務商，位於廣州市。（視頻截圖）

新京報報導，幫幫貨運是一家寵物託運服務商，成立於2018年3月21日，註冊資本300萬，公司地址位於廣州市花都區。

新浪財經報導，慘劇背後正是寵物託運行業的黑暗一角，多位業內人士表示，託運公司的掙錢方式只有三個字「假空運」，寵物託運公司普遍不簽合同，檢疫證多是花錢買來的。在「買證+空運」下，如果收空運的錢，行陸運之實，就能賺到更多錢。

一隻7公斤的田園犬，陸空差價能達到300元，可以想到40公斤的金毛Siri的2600元空運費里有多少賺頭。然而錢賺到了，很多寵物託運公司卻基本不管動物死活。在黑貓投訴上，就有多起寵物託運致死、傷害事件投訴。