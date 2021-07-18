華萊士被爆雞塊掉地撿起續炸 炸雞名店衛生嚇壞網友

掉在地上的雞塊，被撿起放進油鍋繼續炸。（視頻截圖）

中國 外賣平台銷量第一的炸雞店華萊士被爆存在嚴重衛生問題，包括雞塊掉地撿起繼續炸、老油摻新油反複使用、後廚工作人員未戴口罩 手套…瞬間網友炸了鍋，衝上熱搜，逼得華萊士出面道歉。

中國證券報導，西式快餐連鎖店華萊士「掉地雞塊撿起來重炸，老油摻新油反複使用」視頻在網路上瘋傳，日前一家媒體號暗訪華萊士門店後廚，發現諸多怵目驚心的衛生問題，包括 雞塊掉在地面，撿起放回去；掉在濕地，撿起來重新炸、蒼蠅住進冷藏室、店員未戴口罩手套炸雞米花與製漢堡、清洗油煙機時洗劑直接滴進油鍋…

油鍋內滴入了清潔劑。（視頻截圖）

每日經濟新聞報導，衛生問題不只發生在一家分店，另一家分店後廚把炸雞預先炸好，堆在厚油漬牆角，年糕等輔料裡蒼蠅亂趴，掉在地上、垃圾桶的炸雞撿起重炸繼續賣，每天過濾老油、加入新油繼續使用…

網友看過視頻後紛紛表示「太噁心了」、「從此再也不吃」。

華萊士官方微博緊急致歉稱，已第一時間展開調查，遭爆料的北京 霍營店已停業整頓。

華萊士店員未戴口罩，邊咳邊製雞米花。（視頻截圖）

根據華萊士官網，華萊士是集產品開發、生產、銷售為一體的西式快餐品牌，位於福建省福州市，自2009年成立以來，在全中國各省開設華萊士加盟店，經營漢堡、炸雞、薯條等產品。根據2020年年報，公司營業收入為34.94億人民幣，衛生出問題的分店每天銷量達2萬6000人民幣，根據2020年年報，公司營業收入為34.94億人民幣。