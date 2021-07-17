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施救同伴是義務？ 河南學生溺亡 3度申請見義勇為遭駁

中國新聞組／北京18日電
河南省濮陽市清豐縣18歲學生王亞威為救下水夥伴，兩人雙雙溺亡。（取材自中新周刊）
河南省濮陽市清豐縣18歲學生王亞威為救下水夥伴，兩人雙雙溺亡。（取材自中新周刊）

河南因救人者「難評見義勇為」事件，近日引發輿論關注和當地熱議。跳水救人到底是見義勇為還是法定義務，成為爭議焦點。

中新周刊報導，王亞威是河南清豐縣人，生於2001年，事發時是河南某科技學校學生。哥哥王亞超表示，2019年7月10日上午，同鄉青年劉某某邀約弟弟及另外三人去其家裡玩，中午酒後在劉某某提議下到河邊玩耍。劉某某先行下水溺水，王亞威發現後，未及脫掉衣服便下河救人，兩人不幸溺亡。

王亞威的家人覺得，自己孩子是救人犧牲的。2020年10月22日，向清豐縣評委會遞交見義勇為申請書，但評委會做出「不予確認見義勇為」的決定，認為王亞威實施救助行為，屬於其對同伴履行安全保障義務的體現。

家屬對縣評委會的決定表示不解。同年12月，向濮陽市評委會遞交複核申請。濮陽市評委會撤銷決定書，要求重新作出評定。2021年3月，清豐縣評委會再次作出「不予確認見義勇為」決定。王亞威家人提起複核，再次被濮陽市評委會撤銷。7月6日，清豐縣評委會第三次作出「不予確認見義勇為」決定。王亞威家人已於7月13日向濮陽市評委會提起複核，提出希望由後者直接作出評定。

王亞超說，王亞威既不是當天活動的組織者，也不是提議下河的人，是為救同伴犧牲了自己。「我們只要一個名號，想為弟弟要一份尊重。」王亞超說，若王亞威被認定為見義勇為，所獲獎金將悉數捐給清豐縣見義勇為基金會。

清豐縣評委會一名負責人回覆稱，「上述相關決定係由委員會中20多名來自各個政府職能部門的成員共同作出的。」濮陽市評委會一名負責人則表示，第三次不予認定的複核正在進行中。

北京京師律師事務所律師范辰表示，見義勇為目前還沒有全國性的法律法規規定，各地認定標準不一。范辰認為，認定王亞威的救人屬於履行法定義務，沒有法律依據。王亞威等5人都是成年人，他們之間不存在法律上的救助義務。王亞威奮不顧身下河去救人的行為，完全符合對見義勇為的規定。

河南豫龍律師事務所律師付建認為，「其完全可以在岸邊打電話或呼救，但是其選擇主動下水救人明顯超越了義務範圍，應當認定為主動的施救行為，符合見義勇為標準。」

市級單位作出撤銷縣級單位決定的決定，兩級單位多次隔空對話。（取材自中新周刊／受訪...
市級單位作出撤銷縣級單位決定的決定，兩級單位多次隔空對話。（取材自中新周刊／受訪者供圖）

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