8旬漢愛上異國美嬌娘 5年網戀被詐270萬

中國一名8旬男子，透過社群媒體認識自稱居住國外的咖啡店老闆娘，兩人長達5年的網戀中，共遭對方詐騙270萬人民幣。此為示意圖。（取材自ingimage）

臨老入花叢，危機處處，何況對象是個遠在異國？杭州最近破獲一宗網路黃昏戀騙案，一名80歲長者，退休後沉迷玩QQ、微信 、抖音等社交軟體，其後透過QQ認識到自稱在美國 開咖啡店的氣質美女，在對方甜蜜攻勢下，有兒有女的方伯伯竟自稱是年近60的「單身貴族」，和對方成了網戀情侶，結果5年間慘被騙270萬人民幣（約41.8萬美元）。

香港01報導，杭州的方伯伯在2016年透過QQ結識名叫「悅己」的女子，對方聲稱在美國開咖啡店，方伯伯見她的頭像有氣質又優雅，又經常向他噓寒問暖，不僅溫柔又措詞曖昧，不免「老鹿」亂撞。「悅己」見方伯伯上鉤，開始藉各式名目撤嬌要「紅包」。

方伯伯也曾一度對「悅己」起疑，但每次想追問時，「悅己」就適時發來「美豔」影片給他，看得方伯伯心花怒放而把「正事」忘到九霄雲外了。結果，方伯伯5年內通過QQ、微信支付、支付寶等376次給「女友」錢，被詐了超過270萬人民幣。不但將自己的退休金 、養老金及多年積蓄都「送掉」，甚至還向親戚借錢才能滿足「女友」要求。

異國美嬌娘竟是河南大男人

直至今年6月22日，因為家中急需用錢，但方伯伯卻完全拿不出錢來，才讓「網戀」曝光。而更讓方伯伯難甚的是，女友「悅己」根本不是在美國而在河南，「悅己」也不是美嬌娘，而是一名曾經坐過牢的23歲王姓男子。

方伯伯受此「雙重打擊」，連網友都不禁唏噓，有人評論「男人永遠最了解男人」，也有人不捨「老爺爺有什麼錯呢？他也想有一場甜甜的戀愛啊」。