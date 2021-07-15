我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

安徽女大生貼微信截圖 實名舉報副院長性騷

中國新聞組／北京15日電
安徽農大女生張曉曉在新浪微博實名舉報該校動物科技學院副院長高軍對其性騷擾，並公開對話。（取材自微博）
安徽農大女生張曉曉在新浪微博實名舉報該校動物科技學院副院長高軍對其性騷擾，並公開對話。（取材自微博）

「胖了好，豐滿了。就看看你胖的樣子。」「我感覺喜歡上你了咋辦，那天晚上做夢竟然夢到你」「XX思想開放嗎？比如性方面。」安徽農業大學動物科技學院的張曉曉，13日在微博實名舉報該院副院長、紀委書記高軍對她進行性騷擾，並公開多張微信聊天截圖。安徽農業大學發通告稱，已成立調查工作組對高軍啟動調查，一經查實，將嚴肅處理。

安徽農大2018級動物科學系女生張曉曉，在舉報信自稱，去年底開始在學院辦公室做學生助理，與時任辦公室主任的高軍一起工作。她公開多張高軍與其微信聊天記錄截圖，稱高半夜給她發情歌「暗裡著迷」，詢問有沒有男生追求她，打電話對她說「想你了啊」，並多次向她索取個人的生活照，稱「豐滿一點更性感，小女生們不懂。」高亦向她打探其他女生有無男友以及是否「思想開放」。

張曉曉自稱曾向安徽省教育廳信訪處舉報高軍性騷擾，但信訪處王姓處長的回覆讓她憤怒到無語，連舉報材料都沒看，就說這不是性騷擾，而是正常男女追求。甚至還讓她不要告訴其他同學，「沒有不透風的牆，對女生的名聲不好。」

安徽農大公告稱，對高軍性騷擾事件高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。（取材自微...
安徽農大公告稱，對高軍性騷擾事件高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。（取材自微博）

事件曝光後引發廣泛關注，相關話題在一個小時內衝上微博熱搜。有網友稱，張曉曉同學已被該校輔導員叫走，且不允許陪同。原始舉報信在網上也被刪除。

封面新聞記者先後致電動物科技學院黨委書記、黨委副書記、院長、副院長等多位院領導及高軍的公用座機電話，但所有電話都因「未交電話費」停機。

張曉曉在微博中曝出了大量其與高軍的聊天記錄，以及她自己寫的舉報信內容。內容指出，高軍風流成性，敗壞風氣；不尊重女性，和女性搞曖昧；高軍對其進行性騷擾，半夜索要其個人的「生活照」，進行言語上的性暗示等等。

一名自稱與張曉曉有共同好友的網友表示，當前張曉曉已按學校的要求刪掉了所發布的內容，「大家都不再過多討論這個問題了，因為學校表示可能會對相關的行為採取相應的措施」。該網友指出，張曉曉現已在學校的要求下回家。

當事件在微博話題發酵後，安徽農業大學官方微博7月14日發布情況通告：2021年7月13日晚，安徽農業大學相關部門發現微博裏有實名舉報動物科技學院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍涉嫌騷擾女學生等問題的材料。學校對此高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。

安徽農大動物科技學院。（安徽農大官網照片）
安徽農大動物科技學院。（安徽農大官網照片）

性騷擾 微博 微信

上一則

恩愛秀一地…搭電扶梯激情熱吻 山西情侶慘摔

下一則

三星堆博物館火了 半邊臉金面具狂吸人潮

延伸閱讀

阿里與騰訊考慮打破彼此壁壘 淘寶或將支援微信支付

阿里與騰訊考慮打破彼此壁壘 淘寶或將支援微信支付
安徽女大生實名制舉報副院長性騷擾 指當局企圖掩蓋

安徽女大生實名制舉報副院長性騷擾 指當局企圖掩蓋
新州女大生400米跨欄51秒90 「我的天呀」破世界紀錄

新州女大生400米跨欄51秒90 「我的天呀」破世界紀錄
快看世界／一夜變「未命名」 中性別平權社團微信遭封

快看世界／一夜變「未命名」 中性別平權社團微信遭封

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策