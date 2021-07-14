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68歲婦網戀「奔現」碰壁 自廣西赴川被拉黑 警助她回家

中國新聞組╱北京15日電
廣西滕姓婦人（中）網戀千里「奔現」，到了四川卻被網友「拉黑」，警員幫助回家 。(取材自紅星新聞)
廣西滕姓婦人（中）網戀千里「奔現」，到了四川卻被網友「拉黑」，警員幫助回家 。(取材自紅星新聞)

68歲的廣西滕姓婦人自從學會使用智慧手機後，加入網路交友群。今年6月，她在群裡結識四川50歲男子「龍哥」，互生情愫；日前她千里「奔現」（指由線上虛擬戀愛轉為線下真實戀愛）到柳江古鎮會「男友」，豈料被對方「拉黑」，最後在民警的幫助下踏上歸程。

據紅星新聞報導，滕婦隻身趕往千里之外的四川，緣於她與家人關係發生摩擦，自稱是成功人士的「龍哥」立刻表達了心意，邀請她到四川洪雅一起生活，還發生了200元「紅包」作為路費。滕婦大受感動，帶著簡單行李便出發了。

按照「龍哥」提供的路線和地址，滕婦幾經折騰，終於在天黑前趕到了與「龍哥」相約見面的地點——柳江古鎮。報導指出，旅途的疲憊被即將與網戀對象見面的興奮所代替，然而等候了一個多小時的她，再次撥打爛熟於心的電話號碼，傳來的始終是無人接聽的提示音。

柳江派出所民警接到當地群眾的報警後，迅速出警。報導稱，報警人見滕婦可憐，已經煮了一碗羊肉給她吃。

民警將滕婦帶回派出所，滕婦支支吾吾，民警最後得知事情緣由後，對「龍哥」的身分展開調查。

原來，「龍哥」在得知滕婦到柳江後，拜託父親先與滕婦見面，但「龍哥」父親遠遠看見滕婦滿頭白髮，目測和他年齡差不多。據報導，得知這一情況的「龍哥」很快打消了見面的念頭，還將滕老太微信、電話全部拉黑，而痴癡等待的滕老太此時已是身無分文。

滕婦子女得知情況後，十分感謝民警的救助。最後，在民警與救助站的幫助下，滕老太順利踏上了回家的歸程。

民警表示，也對「龍哥」的做法進行了批評教育

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