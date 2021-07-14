下個林生斌？在泰墜崖婦直播帶貨 網批賣慘掙錢

王暖暖在直播間痛哭，表示為了生計才帶貨直播。（取材自新民周刊）

抖音 帳戶「王暖暖」直播間日前正式開啟「營業」， 身為泰國 墜崖孕婦當事人，王暖暖在鏡頭前，淚如雨下，表示邁出直播帶貨這一步，是網友的支持與鼓勵；但有網友質疑「怎麼有種賣慘掙錢的感覺」、「會不會像林生斌一樣翻車」。

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據新民周刊報導，「杭州保母縱火案」女主人朱小貞及三孩子殞命，男主人林生斌日前重組 家庭並新得一女，「深情夫」人設瞬間崩塌，加上他在網上帶貨、賠償金爭議引發撻伐。許多人拿她和網上的林生斌事件做比較，王暖暖表示，中間可能存在一些誤會。首先，她與其他受害者不同，是案件的直接受害人，也是類似熱門案件唯一一個活下來的人，請大家理性看待她的立場；其次，她不相信完美的犯罪，任何以愛情為外衣，達到不當獲利的犯罪行為，一定要受到法律的制裁。

報導指出，王暖暖2019年和丈夫在泰國旅遊時，遭遇丈夫俞曉東蓄意謀殺，當時她被丈夫推下34米高的懸崖，在崖底被人營救。兩年來，王暖暖做了大大小小的手術，至今仍然沒辦法直立行走。

獲救後，王暖暖被送往醫院，身體多處骨折。（取材自新民周刊）

王暖暖一邊進行康復訓練，一邊和前夫打官司，2021年5月，二審推翻一審宣判判決，由終身監禁改判為有期徒刑十年。目前，王暖暖正在準備三審上訴。王暖暖的抖音帳號，因為持續不斷分享自己的故事，已經積累了306.2萬粉絲。

王暖暖在正式帶貨前幾天，預先發視頻告知粉絲自己帶貨的原因。報導稱，王暖暖因身受重傷和疫情影響，在泰國打下的事業全都崩掉了，員工也已經全部遣散。每天入不敷出的財務問題，令她備感無力，捉襟見肘。

「我甚至連打三審的錢都沒有了。」王暖暖面對鏡頭，面容憔悴，她說，身邊好心的朋友和粉絲也曾提出願意為她提供各種幫助，但她覺得沒有人可以永遠依賴別人的給予，她希望靠自己的力量重新站起來。

據報導，網友對王暖暖的質疑可以理解，畢竟參照林生斌深情人設崩塌的例子，網友內心的挫敗感極其強烈，王暖暖在這個時候宣布直播帶貨，確實會讓眾多網友心生芥蒂。大家不願自己的善良被利用，也實屬人之常情。