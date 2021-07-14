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浙90後小伙曬50次相親經歷 自嘲拆盲盒 網：可出相親記

中國新聞組╱北京14日電
浙江一個90後小伙將相親50次的經歷，記錄在Excel表裡。(取材自南河南商報)
浙江一個90後小伙將相親50次的經歷，記錄在Excel表裡。(取材自南河南商報)

浙江一名90後小伙近日曬出「拆盲盒」式的相親50次經歷，在一張Excel相親紀錄表裡，詳細地記錄相親介紹人、約會地點以及不合適的理由等等…。帖子一出，評論區炸開了鍋，有網友表示，要先知道自己想找什麼樣的，幫你介紹的人才會心裡有數。

據新聞坊報導，94年出生的小伙身高180+，年薪15萬，他覺得單身7年主要和工作環境以及交友圈比較小有關；小伙覺得目前相親連連失敗，50個中只喜歡過兩個，原因不全在自己，「婚姻不是兒戲，寧可晚一點也要找到那個她。」

報導指出，小伙詳細介紹了表格中「愛鳥不鳥的態度」這類人，一開始他會給對方72小時的時間回覆，後來縮短為48小時、36小時，直到現在的24小時。小伙搞不懂對方有那麼忙嗎？回一個消息有那麼難嗎？若是覺得不合適大可告知我。

據報導，小伙還吐槽媒婆，「只要是個女的就給我介紹，還暗示我送禮。我已經給過過年紅包，還有一箱酒了。今天天氣熱，水果店買個西瓜過去吧，畢竟熟人介紹的，我怕鬧僵了父母那裡又不好交代…」

報導稱，有網友仔細研究了Excel紀錄，問了這樣一個問題：24%是因為胖而告終，為什麼這麼「熱中」給你介紹胖的，你咋不反思一下自己？還有人說「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康。」

還有網友否定了小伙「相親就像拆盲盒」的說法，「相親也要有篩選的呀？介紹個女的就去，自己心裡沒有目標的嗎？」「只能說明你的媒婆團不給力，還有就是你的直男癌特質，不過還是要加油，畢竟好的都是需要時間沉澱的。」「這個Excel絕了，可以寫本《相親記》。」　

浙江一個90後小伙將相親50次的經歷，記錄在Excel表裡。(取材自南河南商報)
浙江一個90後小伙將相親50次的經歷，記錄在Excel表裡。(取材自南河南商報)

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