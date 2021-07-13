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一個半月沒休假…25歲河南警 疑過勞猝死

中國新聞組／北京14日電
在出事那天，潘倩倩拍下正開車去醫院的李樑。（取材自微信）
在出事那天，潘倩倩拍下正開車去醫院的李樑。（取材自微信）

25歲的河南省濮陽市公安局警員李梁，在一個半月沒有休假、連續工作後，7月3日疑因過勞猝死，醫院稱李梁是「心源性猝死」。

新京報報導，李樑的女朋友潘倩倩回憶，當天下午5時左右，李梁執勤完畢下班回家，像往常一樣，嘟囔著「困」、「累」、「想睡覺」。在此之前，他已經連續工作一個半月，完全沒有休息日。在出事那天，潘倩倩正陪著李樑去醫院，但打算先去吃點東西「墊墊肚子」，當時李梁僅表示「有點頭疼」。誰知「菜剛端上桌，都沒送進口裡，他就往後一躺，倒下去了。」潘倩倩說。

25歲的河南省濮陽市公安局警員李梁，在連續工作一個半月後過勞猝死。（取材自微信）
25歲的河南省濮陽市公安局警員李梁，在連續工作一個半月後過勞猝死。（取材自微信）

李樑的姊姊則表示，弟弟從小就夢想著成為警察，他們的父親曾經有個「警察夢」，也大力支持和培養兒子。從小到大，體格鍛煉是少不了的，運動幾乎日日不斷，學習成績也得跟上。李梁後來在河南高考考了580多分，被中國人民公安大學錄取。2018年畢業，李梁到河南省濮陽市公安局工作。

2020年6月，李梁被借調到河南省公安廳經偵總隊工作。整個辦公室只有兩個人，李梁要寫材料、整理文件、帶實習生，要上街巡查、辦案、出差，每天處於連軸轉的狀態，常常晚上10點多還待在辦公室。2021年3月回到濮陽市公安局犯罪偵查支隊後，李梁更忙了，河南省內、天津、武漢、西安、重慶、長沙，他為辦案跑了個遍，有時一天只吃一頓飯。

而在2021年7月3日這一天，李樑年輕的生命，就在連續工作一個半月後戛然而止。

公安 警察 猝死

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