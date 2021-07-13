連續10天、日操16小時…58歲女保潔上班摔倒亡

58歲女保潔員5月底在上班期間摔倒，圖為事發地點。（取材自南方都市報）

深圳一名58歲女保潔員5月底在上班期間摔倒，經過十餘天搶救，最終於6月13日因多重器官衰竭死亡。家屬指控保潔員連續10天從早上6時半上班直到晚上10時半，一天工作16個小時，直指悲劇是高強度加班導致，但保潔公司否認，目前雙方協商無果，家屬已向法院提起訴訟。

南方都市報報導，女保潔員家屬表示，事發前已從5月17日開始每天上班16個小時，已連續10天從早上6時半上班直到晚上10時半，「第11天就出事了」。

家屬指稱，事發後保潔公司並未積極應對此事，對於家屬的訴求不理不睬。女保潔員在重症監護室救治期間，家屬短時間內無法籌集足夠現金支付醫藥費用時，希望先得到醫藥費上的救助，但未能得到保潔公司的積極回應。

據了解，保潔公司是在深圳證券 交易所創業板掛牌上市玉禾田物業清潔管理有限公司。玉禾田表示，保潔員出事後，公司成立了專項工作小組開展後續工作，每日到醫院探望，並配合家屬開展患者救治與情緒安撫工作，先後九次召開協商會議，並在救治期間墊付醫療費 6萬元人民幣。

玉禾田指稱，家屬主張是在工作時間、工作場所內發生事故，應按工傷案件處理，要求給予不少於60萬元的賠償。但經保險 公司查驗評估，認為「保潔員因自身突發疾病於48小時之外身故，根據工傷保險條例的相關規定，暫無法按工傷處理。」

對於家屬指控連10天高強度加班，玉禾田表示，「在該保潔員開始連班工作前，主管已經徵求過其本人意見，並在工作崗位上達成一致共識，計畫班工作從5月17日起，延續到當月月底結束，期間早班時間為6時到14時30分，晚班時間為14時30分到22時，其中11時至12時為午餐休息時間，17時至18時為晚餐休息時間，工作期間完成個人崗位工作即可，無嚴格作息要求。」