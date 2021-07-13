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連續10天、日操16小時…58歲女保潔上班摔倒亡

中國新聞組／北京14日電
58歲女保潔員5月底在上班期間摔倒，圖為事發地點。（取材自南方都市報）
58歲女保潔員5月底在上班期間摔倒，圖為事發地點。（取材自南方都市報）

深圳一名58歲女保潔員5月底在上班期間摔倒，經過十餘天搶救，最終於6月13日因多重器官衰竭死亡。家屬指控保潔員連續10天從早上6時半上班直到晚上10時半，一天工作16個小時，直指悲劇是高強度加班導致，但保潔公司否認，目前雙方協商無果，家屬已向法院提起訴訟。　

南方都市報報導，女保潔員家屬表示，事發前已從5月17日開始每天上班16個小時，已連續10天從早上6時半上班直到晚上10時半，「第11天就出事了」。

家屬指稱，事發後保潔公司並未積極應對此事，對於家屬的訴求不理不睬。女保潔員在重症監護室救治期間，家屬短時間內無法籌集足夠現金支付醫藥費用時，希望先得到醫藥費上的救助，但未能得到保潔公司的積極回應。

據了解，保潔公司是在深圳證券交易所創業板掛牌上市玉禾田物業清潔管理有限公司。玉禾田表示，保潔員出事後，公司成立了專項工作小組開展後續工作，每日到醫院探望，並配合家屬開展患者救治與情緒安撫工作，先後九次召開協商會議，並在救治期間墊付醫療費6萬元人民幣。

玉禾田指稱，家屬主張是在工作時間、工作場所內發生事故，應按工傷案件處理，要求給予不少於60萬元的賠償。但經保險公司查驗評估，認為「保潔員因自身突發疾病於48小時之外身故，根據工傷保險條例的相關規定，暫無法按工傷處理。」

對於家屬指控連10天高強度加班，玉禾田表示，「在該保潔員開始連班工作前，主管已經徵求過其本人意見，並在工作崗位上達成一致共識，計畫班工作從5月17日起，延續到當月月底結束，期間早班時間為6時到14時30分，晚班時間為14時30分到22時，其中11時至12時為午餐休息時間，17時至18時為晚餐休息時間，工作期間完成個人崗位工作即可，無嚴格作息要求。」

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