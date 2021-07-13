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女友冒充護士拔病人尿管？實習醫師遭爆料 醫院調查

中國新聞組／北京13日電
爆料者貼文，質疑「誰還敢去你們那兒看病」。（取材自微博）
爆料者貼文，質疑「誰還敢去你們那兒看病」。（取材自微博）

微博博主爆料指出，北京某醫院張姓實習醫師將女友帶到值班室，讓女友穿白大褂在醫院裡拍攝視頻，還讓女友冒充護士跟著他去給患者拔尿管。但被指為「實習醫師女友」常姓女子喊冤表示，自己不是實習醫師的女朋友，當天是因為突然下雨，於是她在值班室裡躲雨。院方已啟動調查。

新京報報導，微博博主「用戶6362026656」7月10日發布消息稱，北京某醫院張姓實習醫師把女友帶到醫院值班室內，讓她穿著白大褂拍視頻上傳到社交平台上，甚至還帶著她去給患者拔尿管，質疑「病人毫無隱私可言」，「沒想到北大人民醫的管理就這樣」，直言「誰還信任你們的疫情防控…誰還敢去你們那兒看病」。

爆料博主表示，已將相關信息反饋給當事醫院，「我曝光這件事，是希望院方能公正處理，為患者維權。」

北京大學人民醫院傳出有一名實習醫生帶女朋友去值班室，這名女友將護士套裝穿上身，自...
北京大學人民醫院傳出有一名實習醫生帶女朋友去值班室，這名女友將護士套裝穿上身，自拍之餘，更冒充護士給病人拔尿管。 （示意圖／取材自ingimage）

媒體向被爆料醫院求證，該院相關部門工作人員表示，院方已經知曉相關情況，正在聯繫各方進行調查核實，一旦有消息會及時公布。

被爆料指為「實習醫師女友」的常姓女子表示，自己不是張姓實習醫師的女朋友，兩人目前是普通朋友關係。常女表示，張醫師雖然是腫瘤相關專業的學生，但也了解些口腔科知識，因此她經常向張醫師諮詢。事發當天，她帶著禮物到醫院向張醫師致謝，但因為突然下起雨來，於是她就在他的值班室裡躲雨。

「我是因為好奇才穿上了張某的白大褂，然後在值班室裡自拍和拍視頻。」常女說，後期她把該視頻上傳到了自己的QQ空間。對於爆料稱她冒充護士跟著去給病人拔尿管一事，常女說，當時她覺得獨自在值班室不妥，於是跟著離開，「患者是男性，是張醫師給患者拔尿管，我站在病房外面等著。」

常女表示，張姓實習醫師因此事承受了不小的壓力，現在精神狀態很差，「是我連累了他，很自責。」此外，她表示自己已聯繫發布消息的微博博主，想要私了此事，但對方並未回應。

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