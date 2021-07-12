被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

廣西欽州一名年輕貌美女子日前凌晨遭前男友強行拖拽塞進車內，視頻中，女子被整個人強行騰空抱起，發出淒厲的呼救聲，引來網友的關注。事後，涉案男子在網上發出道歉視頻稱，已經簽下了「保證書」，不會再騷擾女子，也讓「保證書」一詞登上了熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，一名美貌女子準備進門時，一輛白色轎車突然出現，撞倒了一部電動車 後，車上下來一個穿白色衣服的男子直奔女子，女子驚慌的開始逃，男子一個大步跨上去抓住女子，用手掐著女子的脖子欲將她拖進車內。

女子遭男子強行欲拖拽塞進車內。（視頻截圖）

女子奮力掙扎並高聲尖叫，男子用一隻手鎖喉，女子整個人被拖到騰空。男子要將女子強行塞進車裡，女子一邊嚎啕大哭一邊死命掙扎，後來一名路過的司機下車制止，市民也紛紛上前勸阻，女子才趁機從車內跑了出來。

由於場面太粗暴，視頻引發關注。事後女子表示，兩人原為情侶，因為男方多次冷暴力和暴打日前分手，女子並曬出了自己的傷勢，都是烏青和瘀血。事後前男友當著民警的面寫了保證書，「不會再騷擾前女友」，女子也表示不再追究責任。

女子曬出身上傷痕。（取材自微博）

當事男子是一名二手車 行員工，他在視頻中向網友道歉，「因為我個人情感問題，對你們造成了不好的影響，在這裡我跟你們說一句對不起，我為我昨晚的行為感覺到羞恥。我也希望各位男性朋友遇到個人情感問題，不要衝動」。並表示每個人都會做錯事，能及時更正自己的錯誤，也是難能可貴。不過視頻沒多久就下架了。

當街拖拽女子的男子發布視頻道歉。（視頻截圖）

由於整起事件看來像涉及綁架，男子卻只寫保證書就沒事了，網友指出難以理解，「這類惡劣的行為應該受到法律嚴懲，否則實在是太嚇人了」。案件引發討論，「保證書」一詞登上熱搜第一名，不過多名律師都認為保證書沒有任何法律效力。