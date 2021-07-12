老闆娘嗆「狗比人命貴」徽州宴遭抵制 夫道歉難止血

因為一段視頻而生意一落千丈的「徽州宴」。（取材自微信）

「徽州宴」近日在網上火爆，一名自稱開了好幾個徽州宴的老闆娘，不僅遛狗不牽繩，她的小狗飛撲別人的孩子時，還理直氣壯口出狂言：「誰敢弄我的狗，就把你的孩子弄死」、「你孩子的命還沒我的狗值錢。」視頻曝光後，老闆娘在網上引起爭議。

綜合媒體報導，安徽蚌埠的一個小區裡，一個媽媽2日帶著孩子散步，突然竄出一條小狗撲向小孩，媽媽與狗主人鄒女發生口角後打了起來。警察 調解時，狗主人大聲叫囂道：不就錢嘛，老子有錢；老子幹幾個「徽州宴」呢」，「老子有錢，幾千萬都賠得起：你那小孩還沒我的狗值錢呢！敢動我的狗，就把你孩子弄死」。

宴會廳老闆娘遛狗時與人發生衝突，事後其經營的餐廳遭到抵制，吸引不少直播主趕來。（取材自微博）

這段視頻後來被傳到網上，引起公憤。第二天，「徽州宴」發布一封「致歉信」，為鄒女的不當言論致歉，並稱炒了鄒女魷魚。

據報導，蚌埠「徽州宴」老闆是盛祝濤，盛祝濤就是狗主人的丈夫。網民不滿，老闆把老闆娘給炒了，是離婚嗎？認為道歉沒誠意， 一些網民開始抵制「徽州宴」，一些婚宴也取消訂單，徽州宴的生意一落千丈，目前已暫停營業。

來源：YouTube

不料，一個自稱老闆娘外甥的男子突然跳出來給鄒女洗白稱，網上發布的視頻是惡意剪輯，並曝光鄒女那隻狗的身價有70萬，狗狗只是想和小朋友玩耍，但小孩的媽媽就罵起了人，鄒女說出人命不值錢的話，是因為太生氣了，本身沒有惡意。

叫嚣「狗比人」值錢女子(左圖)被拘，徽州宴老闆(右圖)替老婆公開道歉。(視頻截圖)

網民再一次炸鍋，認為這個外甥居然能把鍋甩給「太有錢」；網民搜索發現，盛祝濤最早是個農民工，一個小時掙4塊錢，老闆娘鄒某是村裡的留守婦女。後來，盛祝濤轉行餐飲業，憑藉20幾年的努力，開了幾家「徽州宴」高檔餐廳。如今盛祝濤一人名下有6家公司，資本高達4500萬元。盛祝濤成了富翁後，鄒某也住進了城裡的高檔小區。

網民還查出，做生意起碼得交上千萬的個人所得稅，但老闆娘只交了100元的稅，公司也連30萬的稅都沒有交。

「徽州宴事件」未消退 網紅扎堆店門口直播

「徽州宴」事件引發的熱議仍未消退，徽州宴酒店也成為了網路主播們的打卡地，門口及所在道路路邊、路口，聚集大批網紅主播們直播拍照。

封面新聞報導，安徽蚌埠市博物館旁的月明街路口、徽州宴所在斜對面道路路口，近日有不少主播聚集。人群之中，大喊著「老鐵們點個紅心」的網路主播，也不忘相互交流著自己一場直播又漲了多少粉絲。他們中，很多人都從外地趕來，稱自己就是氣不過老闆娘的言論，才希望用直播的方式批判對方。

也有人發現商機，專門來到人群中賣水和飲料。一位95後「賣水哥」說，「我今天就帶了一件水，還有幾瓶就賣完了。」但與之前相比，現在現在直播的人少了很多。「昨天（8日）這邊人爆滿，擠得走不動，酒店門口擠滿，對面馬路上也都是人，車都走不了」，「昨天得有上萬人吧，特別多，酒店門口、對面，都是人，但昨天信號可能被屏蔽了，斷了一會兒網，沒法直播。我回去後聽說後來還是有人通宵直播。」有位主播抱怨道，「我們都是自己貼錢來的，可能還不如人家賣水的賺錢。」

路邊，還播放著「請大家不要聚集，盡量散開」廣播，主播們只能站在路口，大批民警在周圍勸導市民盡快離開，不要聚集、拍照等。

也有市民對主播們的行為表達了不滿，有一位路過的女性市民大聲抱怨「別再擋路了。」但直到深夜10點，仍有不少主播站在路口直播。